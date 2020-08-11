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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

VakıfBank'tan 4,2 milyar TL konsolide net kar

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VakıfBank'tan 4,2 milyar TL konsolide net kar
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VakıfBank, bu yılın ilk yarısında 4,2 milyar TL konsolide net kar elde etti.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 4 milyar 192 milyon 264 bin TL konsolide net kar elde etti.

VakıfBank, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 266 milyon 185 bin TL konsolide net kar açıklamıştı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 485 milyon 730 bin TL konsolide net kar açıklayan banka, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 425 milyon 909 bin TL konsolide net kar açıklamasında bulunmuştu.

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