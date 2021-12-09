'Uyutan' girişimle 20 bin dolar aldı

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Program kapsamında 20 girişimci, girişimlerini değerlendirmelerini ve daha iyi yapılandırmalarını sağlayan Village Capital'in Abaca Pathway aracından yararlanarak sekzi özel yatırım kriteri üzerinden birbirlerini yatırımcı gözüyle değerlendirdiler. Bu süreç sonucunda Anda Burada, International Protein, Shadana Yoga ve SunBox 'yatırıma en hazır' şirketler olarak seçildi. Anda Burada kurucu ortağı ve CEO'su Şölen Yücel, "Özellikle sürdürülebilirlik anlamında etki yaratmayı hedefleyen girişimleri destekleyen Village Capital Hızlandırma Programı'nın bir parçası olmak, bizim için hem çok keyifli hem de çok öğretici bir deneyim oldu. Birbirimize yatırımcı gözünden bakmak, sorulabilecek en zor soruları sormak ve yatırımcı kriterleri üzerinden değerlendirmek hepimize yepyeni bakış açıları kazandırdı. Anda Burada'yı yatırıma en hazır şirketlerden biri olarak değerlendiren programdaki tüm şirketlere bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.