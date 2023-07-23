Üniversiteliler için kiraları ve yurt fiyatlarını araştırdık: Barınma sınavı başlıyor

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Kiralık konut piyasasında yaşanan arz sorunu nedeniyle bu yıl özel yurtlara ilginin artması bekleniyor. Peki bu seçenek için fiyatlar nasıl? Yurtlarfiyatlar.com kurucusu Tuğrul Arslan, “Temmuz ayı verilerine göre Türkiye genelinde özel yurt fiyatları, bir önceki yıla göre ortalama yüzde 85 ila yüzde 105 arasında bir artış gösterdi. 21 il üzerinden yaptığımız araştırmaya göre yıllık fiyatlar 20 bin liradan başlıyor, 320 bin liraya kadar çıkıyor. Üç büyük ile bakarsak yıllık yurt bedeli İstanbul’da 40 bin, Ankara’da 45 bin, İzmir’de ise 55 bin liradan başlıyor” dedi.

ARTIŞ SÜRECEK

Mevcut öğrenciler için fiyatların yönetmeliklere göre belirlendiğini belirten Arslan “Haziran verilerine göre, mevcut öğrencilere yapılabilecek artış oranı en yüksek yüzde 78.27” dedi. Fiyat artışlarının sürmesini beklediklerini dile getiren Arslan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıldan bu yana asgari ücrete yapılan artış ile kira, enerji, gıda ve temizlik giderlerindeki fiyat artışları yurtların da fiyatlarını artırmasına yol açtı. Bu kalemlerde yaşanacak olası değişimler yurtların fiyatlarına yansıyacak.

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Ayrıca önemli bir etki de deprem oldu. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi, özel yurtlarda kalan öğrencilerin çoğunluğunun yurtlarından ayrılmasına sebep oldu. Özel yurtlar, kaydını silen öğrencilere yüzde 50 oranında geri ödeme yaptı. Fakat kira ve personel giderlerinin sürmesi yurtları olumsuz etkiledi.”

İŞTE yurt FİYATLARI

İL İL, İLÇE İLÇE ORTALAMA KONUT KİRALARI





İSTANBUL

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2 YILDA ARTIŞ YÜZDE 500





-TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Hürriyet’e özel yapılan araştırmada, üç büyükşehir ve öğrenci kentlerinde yaklaşık 100 metrekarelik 2+1 daireler dikkate alınarak değer değişimleri incelendi. Buna göre İstanbul, yüksek maliyetlere karşın, daha fazla iş bulma fırsatı barındırdığı için öğrencilerin tercihinde ilk sırada yer alıyor. En çok tercih edilen ilçeler ise Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bakırköy, Avcılar, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal. Buralarda ortalama kira 10 bin ila 22 bin 500 lira arasında. İki yıllık değer artışı ise yüzde 500.

İZMİR

9 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

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-Araştırmada, öğrenci tercihlerini etkileyen temel unsurlar kira ve aidat fiyatları, merkezi bir konum, sosyal olanaklar, ulaşım avantajı ve kampüse yakınlık olarak sıralanırken, İzmir’de Buca, Bornova, Çiğli, Konak ve Balçova’nın öne çıktığı belirtiliyor. Bu beş ilçede 100 metrekare bir evde en ucuz ortalama kira 9 bin lira. Oysa aynı evin 2021 kirası 1.850 lira, 2022 kirası ise 4 bin 650 liraydı. İzmir’de son iki yılda bu ilçelerde kiralar yüzde 300-400 arasında artış gösterdi.

ANKARA

MERKEZDE 17 BİNİ GEÇTİ

-Üç büyük kent içinde son aylarda satış ve kira rakamlarının en çok arttığı il Ankara. Deprem sonrası yoğun göç alan şehirde kiralık konut stoku hızla azaldı, kalanların da fiyatları uçtu. TKSB’nin araştırmasına göre şehrin merkezi bölgelerinde 100 metrekare bir evin ortalama kirası 17 bin 250 liraya çıktı. Öğrencilerin tercih ettiği bölgelerde en düşük kira ise 6 bin 250 lira. Başkentte 2 yıl önce ise aynı bölgelerde kiralar 1.200 ila 3 bin 500 lira arasındaydı.

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ÖĞRENCİ ŞEHİRLERİ

7 BİN LİRADAN UCUZU YOK





-Türkiye genelinde üç büyük ilin haricinde öğrenci şehri olarak kabul edilen ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde de tablo benzer. 13 ilde 2021 yılında 1500-2 bin 250 lira bandında olan ortalama kira bedelleri bu yıl 7 bin-13 bin 750 lira bandına çıktı. Bu illerde arz-talep dengesizliğinin yanında deprem sonrası göçler ve yabancı ilgisi de etkili oldu.

ONLINE EĞİTİM ALAN DA DÖNECEK

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 2023 yılı özelinde öğrencilerin kira hareketliliğinde iki farklı unsurun etkisine dikkat çekti ve şunları söyledi: “6 Şubat deprem felaketlerinden sonra online eğitime geçen üniversitelerde, öğrencilerin bir kısmı yaşadıkları evleri boşaltarak ailelerinin ikamet ettikleri ilde bu öğretim yılına devam etmişlerdi. Dolayısıyla yeni öğretim yılı için iki farklı öğrenci nüfusunun, kira piyasasında bir hareketlilik yaratacağını düşünüyoruz. Diğer yandan yüzde 25 kira sınırlaması ile birlikte ev sahiplerinin, uzun dönemli kira sözleşmesi yapma eğilimleri düştü ve boş tutulan ev sayısı arttı. Bu da öğrencileri zorlayacak bir başka sorun olacak.”

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* Tüm tablolarda yaklaşık 100 metrekare 2+1 dairelerin ortalama kirasına yer verilmiştir.