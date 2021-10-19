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Uluslararası KOBİ Şurası 21 Ekim'de başlıyor

#TÜMSİAD#KOBİ Şurası#Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği
Uluslararası KOBİ Şurası 21 Ekimde başlıyor

Tüm Sanayici ve iş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ‘Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye’ ve ‘Dijitalleşme’ mottosuyla 4. Uluslararası KOBİ Şurası'nı düzenleyecek.

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TÜMSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 21-23 Ekim'de hem Digicon Online Platformu'ndan hem de Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkez’inde hibrit olarak gerçekleştirilecek etkinlik; iş dünyası, kamu ve akademisyenleri bir araya getirirken, TÜMEXPO adı altında eş zamanlı olarak sanal bir fuara da ev sahipliği yapacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sürecine rağmen istihdamı ve ihracatı artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Ana temalarımızdan birini oluşturan dijitalleşmenin etkisini bu dönemde daha çok hissettik. Teknolojik gelişmelerdeki hıza ayak uydurabilmemiz gerekiyor. Çünkü bu durum gerek imalat, gerekse hizmet sektörlerinde kurumlara zaman, para, pazarlama gibi birçok avantaj sağlıyor. Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ’ler ise çağa ayak uyduramadığı için ticarette de hayatta da kalmakta zorlanıyor. Biz de düzenleyeceğimiz etkinlik ile kamu kuruluşları, üniversiteler ve dünyanın farklı bölgelerinden KOBİ’lerin katılımlarıyla oturumlar düzenleyeceğiz. Hedefimiz, yaşanan bu süreci derinlemesine ele alarak KOBİ’lerin gelecek vizyonunu ve dönüşüme yönelik yol haritasını oluşturmalarında katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

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Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü bir ekonominin önemini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: "Bu gücün temelinde ise üretim ve KOBİ’ler bulunuyor. KOBİ’ler ülke ekonomilerinin en güçlü harcı, temelidir. Temel ne kadar sağlam olursa, ekonomi de o denli güçlü olur. Bu yüzden TÜMSİAD’ın rotasında KOBİ’ler var. KOBİ’lerimize yönelik destekleyici ve geliştirici çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü ürettikçe uluslararası arenada söz sahibi olabiliriz. Üretirken de değerlerin yozlaştığı günümüz dünyasında, kaliteden, doğruluktan, ahlaktan ödün vermememiz gerekiyor. Şura’da bu unsurları düzenlenecek paneller ile detaylı bir şekilde ele alarak, konuşacağız.”

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Uluslararası Kobi Şurası ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek TÜMEXPO’nun, iş dünyasına da yeni bir soluk getireceğine dikkati çeken Doğan, "Pandemi ile birlikte hayatımızda yer edinen sanal fuarları, biz de yaklaşık 500 işletmenin katılımı ile deneyimleyeceğiz. Makine, tekstil, gıda, otomotiv, gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren firmalar, ürünlerini ve kurumlarını online platform üzerinden ulusal ve uluslararası çapta tanıtma imkanı yakalayabilecek. Katılımcılar sistem üzerinden sanal fuar alanında bulunan stantları ziyaret ederek, ihtiyaçları doğrultusunda firmaların ürünlerini sanki yanındaymış gibi inceleyebilecek, broşürlerine ve diğer tanıtıcı materyallerine ulaşabilecekler.” değerlendirmesinde bulundu.

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#TÜMSİAD#KOBİ Şurası#Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği

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