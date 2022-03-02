Ukrayna savaş bonolarından 270 milyon dolar gelir elde etti

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Ukrayna, Rusya'nın işgali devam ederken orduyu finanse etmek için savaş bonolarının satışından 270 milyon dolar topladı. Yapılan açıklamada savaş bonolarından yaklaşık 8,14 milyar Ukrayna Grivnası (270 milyon dolar) toplandığı ifade edildi.

The Ministry of Finance has placed military bonds worth UAH 8.1 billion.



Thank you for participation! #UkraineWillResist 🇺🇦✊🏼 pic.twitter.com/R0e426oEp1 — MinFin UA (@ua_minfin) March 1, 2022

Ukrayna Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 yıllık vade ile verilen tahvillerin yüzde 11 getiriye sahip olacağı ifade edildi. Bakanlık, bir gün önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tahvillerden elde edilen gelir, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve devletin savaş sırasındaki mali ihtiyaçlarının kesintisiz olarak sağlanmasını sağlamak için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Hükümet ayrıca iki ay vadeli ve yüzde 10 getirisi olan bonolar da çıkardı. Buradan elde edilen gelir de 7 milyon doları buldu.

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Tahvil satışının Citigroup, Avusturyalı Raiffeisen Bank ve Budapeşte merkezli OTP Bank Nyrt gibi bayiler aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.