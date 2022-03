Ukrayna savaş bonolarından 270 milyon dolar gelir elde etti

Ukrayna, Rusya'nın işgali devam ederken orduyu finanse etmek için savaş bonolarının satışından 270 milyon dolar topladı. Yapılan açıklamada savaş bonolarından yaklaşık 8,14 milyar Ukrayna Grivnası (270 milyon dolar) toplandığı ifade edildi.

The Ministry of Finance has placed military bonds worth UAH 8.1 billion.



