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Ekonomi
Noyan DOĞAN / ANALİZ
Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:17,Son Güncelleme:

Ücretsiz izne çıkarılanlar, işsizlik sigortasından faydalanmayanlar dikkat! 5 önemli uyarı

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
Ücretsiz izne çıkarılanlar, işsizlik sigortasından faydalanmayanlar dikkat! 5 önemli uyarı
Bu düzenlemeler, son günlerde yaşanan ücretsiz için tartışmalarını hem bitirecek hem de haklı ya da haksız nedenlerle işten çıkartılanlara gelir desteği sağlanacak. Nasıl mı? Anlatayım. İş Kanunu’na göre ücretsiz izinden doğum yapan kadın çalışanlar ile ücretli izinlerini, uzak yerde geçirecek olan çalışanlar yararlanabiliyor.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan yeni torba kanun ile işverenler, çalışanlarını 3 ay süreyle işten çıkartamayacak. Çıkarması gerekiyorsa da 3 ay ücretsiz izne ayıracak. Ücretsiz izne ayrılıp da işsizlik sigortasından yararlanamayanlara devlet İşsizlik Fonu’ndan günlük 39.24 lira ödeyecek. Bundan 15 Mart tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkartılanlar da yararlanacak.



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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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