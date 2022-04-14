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Emlak sitelerinde ‘Türkler aramasın, sadece yabancıya kiralık’ gibi ilanların sayısının artmaya başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Sadece yabancılara hizmet verdiğini belirten emlakçılar arayan Türk vatandaşlarını ‘Size uygun değil’ diyerek geri çeviriyor” dedi.

Artık ilanlarda başlıkların bile yabancı dillerde verilir hale geldiğini söyleyen Akdoğan, “Aynı sitede aynı özelliklerdeki daireleri yabancılara çok daha yüksek fiyatlar ile pazarlayan, eşyalı hale getirip günlük kiraya veren bu ilanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı” şeklinde konuştu.



YETKİ BELGESİ YOK



İlan veren emlakçıların bazılarının yetki belgesi olmadığına dikkat çeken Akdoğan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında aracılık faaliyetleri düzenlendi. Lakin denetimlerde yaşanan eksikler nedeniyle gerek ilan portallarında gerekse de emlak işletmelerinde yabancılar tarafından birçok ilanlar verilmektedir.



Yabancılar tarafından ülkemizde birçok yetki belgesi almadan faaliyet gösteren emlak işletmesi açılmış, bu işletmeler kendi vatandaşlarına hizmet verecek şekilde faaliyetler yürütmeye başlamışlardır. Denetimsiz durumda olan bu işletmeler ayrıca yabancılara satış başta olmak üzere birçok iş ve işlemde mağduriyetlere yol açıyorlar. Hatta verdikleri yüksek ilanlar ile piyasayı bozuyor, fiyatların yukarı yönlü gidişine sebep oluyorlar” diye konuştu.



Akdoğan, yabancılar tarafından faaliyet gösteren emlak işletmelerinin yakın takibe alınması gerektiğini ekledi.