Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi... 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

TPAO’nın kurduğu merkezden, doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi’nin lojistik ihtiyaçları da karşılanacak. Karadeniz’den çıkarılacak doğalgazın, 2023 yılında Filyos Limanı’ndan karaya ulaştırılması hedefleniyor.

İçerisinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanının yer aldığı Filyos Vadisi Projesinde de hızla sona geliniyor. Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olması hedeflenen havzada,597 hektar alan içerisinde orta-yüksek ve yüksek teknolojiye sahip yatırımlar yer alacak. Filyos Vadisi havzası karayolu, havayolu, demiryolu ve Filyos limanının yer aldığı çok alternatifli taşımacılık imkanına da sahip. Filyos vadisi aynı zamanda Türkiye’nin en büyük entegre yassı ve uzun mamul demir-çelik üreticilerinden olan Erdemir ve Kardemir fabrikalarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

ALTERNATİF ULAŞIM AĞLARI

Filyos limanı ile deniz taşımacılığının öne çıkacağı projede demiryolu da bir başka alternatif olacak. Proje alanının hemen yanından Ankara’dan Zonguldak’a uzanan Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu bulunuyor. İhale süreçleri devam etmekte olan Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi de Filyos’u Marmara Bölgesi’ne bağlayacak.Proje bölgesine 5 dakikalık mesafede uluslararası uçuşların yapılabildiği Zonguldak Havalimanı bulunuyor. Proje alanı İstanbul-Ankara otoyoluna 100 km mesafede yer alıyor.

‘İŞBİRLİĞİNİ VE HACMİ ARTTIRACAKTIR’

FİLYOS Limanı’nın, Karadeniz’de alternatif bir rota oluşturmak üzere faaliyete geçeceğini söyleyen Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Genel Müdürü Cavit Uğur, limanların, her zaman bulunduğu bölgeye kazanımlar sağladığına dikkat çekti. Liman faaliyetlerindeki katma değerli hizmetler ve limandan yurtdışına ve içine yönelik yük akışlarının bölgeyi hareketlendirmesiyle, yeni iş imkanlarının oluşturulacağını dile getiren Uğur, “Filyos Limanı ile Karadeniz’de bulunan Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan limanları arasında kurulacak düzenli gemi ve Ro-Ro hatları, bu limanlar arasındaki iş birliğini ve hacmini arttıracaktır” diye konuştu.

'10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK'

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Açıkgöz de Filyos Limanı’nın, Türkiye’nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanmış yatırımlardan olduğunu söyledi. Açıkgöz, “Filyos Projesi, içinde barındırdığı limanıyla Türkiye’nin dış ticaretine ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Filyos Vadisi Projesi’yle doğrudan 8-10 bin, dolaylı olarak ise 20-25 bin kişiye varan yeni istihdam oluşturulması, eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarının yapılması ve 50-60 milyar dolar düzeyinde hasılat oluşturacak ticari altyapının bölgede oluşturulması ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunulması beklenmektedir” dedi.

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