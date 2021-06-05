Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. müjdeyi duyurdu! 135 milyar metreküplük yeni keşif

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR “Bu bölgenin stratejik özelliğini arttıran bir diğer husus da Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda tespit edilen doğalgazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır” diyen Erdoğan, “ Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Bu sonuç. dünyada 2020’de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz.