Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. müjdeyi duyurdu! 135 milyar metreküplük yeni keşif
Yaklaşık 150 yıl önce Sultan Abdulhamid tarafından yapılmak istenen Filyos Limanı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, büyük müjdeyi de açıkladı. Erdoğan, “Fatih Sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmişti. Fatih Sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.
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Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos’ta olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Heyecanlıyım, bu eserin mazisi 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, 150 yıllık. Sultan Abdulhamid’e dayanıyor.
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Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Dünyaya açılma şansını Zonguldak’ta yakalayacağız.
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Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır” dedi.
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ÇIKIŞ KAPISI
Filyos Limanı’nın, Türkiye’nin yanında tüm Doğu Avrupa’nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan ,”Limanın inşası tamamlanan mendirek, geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açıyoruz. Karadeniz’in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı, Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek. Filyos Limanı’nın ülkemize, bölgemize, sektörlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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ÖNEMLİ KATKI SUNACAK
Filyos Limanı’nın, aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vadediyoruz.
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Filyos Vadisi’nin göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi’ni bu vizyonla ilan ettik. Havalimanı, demiryolu ve karayolu bağlantılarına sahip stratejik konumuyla muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor.
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Filyos Endüstri Bölgesi büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması ve dış ticaret açığının azaltılması noktasında üretim üssü olarak çalışacak.
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Yenilikçi ve çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan endüstri bölgesi özel sektörün liderliğinde profesyonel şekilde faaliyetlerine başladı. Orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı tasarımlara ev sahipliği yapacak. İnşallah Filyos Vadisi entegre yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına çok önemli bir katkı sunacak.”
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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
“Bu bölgenin stratejik özelliğini arttıran bir diğer husus da Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda tespit edilen doğalgazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır” diyen Erdoğan, “ Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Bu sonuç. dünyada 2020’de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz.
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İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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Amasra-1 Kuyusu’nun çevresindeki yeni arama ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz” diye konuştu.
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DOĞALGAZ 3 ETAPTA ÇIKARILACAK
Kanuni Sondaj Gemi’sinin Fatih’in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacağı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız.
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Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. 3 etapta çıkarmayı planlıyoruz.
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1. aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri.
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2. aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir.
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3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.
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Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız.
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Türkiye’nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik.
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Türkiye’nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik.
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Ecdadımız Fatih, açılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul’u gemileri karadan yürüterek fethetmiştir. Biz de ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdik” dedi.
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ERDOĞAN’DAN 3’ÜNCÜ MÜJDE
Karadeiz’deki Tuna 1 olarak adlandırılan Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk doğalgaz keşfini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020’de açıklamıştı.
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Erdoğan, Fatih sondaj gemisi tarafından bulunan 320 milyar metreküplük doğalgazı 2023’te kullanıma sunmayı hedeflediklerini ifade etmişti.
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Bölgeden ikinci müjde ise 17 Ekim 2020’de geldi. Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulunduğunu, toplam doğalgaz rezervisinin 405 milyar metreküpe yükseldiğini belirtti.
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Son müjde ise dün 135 milyar dolarlık yeni doğalgaz keşfi ile geldi.