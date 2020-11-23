Türkiye Sigorta, Türksat uydularını sigortaladı

Toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uyduları Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B; bir yıl süreyle Türkiye Sigorta tarafından sigortalandı ve olası risklere karşı 2 milyar 225 milyon TL değerinde teminat sağlandı. Düzenlenen ‘Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçesi’, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanında uyduların yörüngede görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da güvence sunuyor.

İşbirliği ile ilgili açıklama yapan Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, yapılan anlaşma ile uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin milli haberleşme uydularını Türkiye Sigorta güvencesi altına aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Hatırlanacağı gibi Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusunda yapıldı. Türkiye Sigorta olarak ilk poliçemizi Tuna-1 kuyusunun sigortalanması kapsamında düzenledik. Bugün de Türkiye’nin değerlerini uzayda da güvenceye almanın gururunu taşıyoruz.”



Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, uyduların, kamu sigorta şirketlerinin bir araya gelmesi ile kurulan Türkiye Sigorta tarafından sigortalanması ile Türkiye’nin uydularının milli kaynaklarla sigortalanmış ve ülke kaynaklarının çok daha etkin kullanılmış olacağını ifade ederek, şu açıklamaları yaptı: “Bu anlaşma ile hem ülkemizin hem de şirketimizin kaynaklarına koruma sağlayacağız. Ayrıca Türkiye Sigorta’nın tecrübesinden istifade edilmiş olunacak. Türksat olarak, bir yandan uydu ve uzay teknolojileri ile bilişim altyapısının kurulması ve küresel pazarlara açılmak üzere önemli adımlar atarken, diğer yandan uydu ekosisteminin tüm dünyaya ulaşması, milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl filomuza katılacak olan Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak Türksat 5B uyduları ile şirketimiz, 5 adet aktif uyduya sahip olacak ve dünya uydu operatörleri arasındaki önemli yerini perçinleyecek.”