Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

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Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemimiz de filomuza katılıyor. Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

🚢Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4️⃣. sondaj gemimiz de filomuza katılıyor



Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/8Sjkfn8h5z — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 17, 2021

YENİ GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bakan Dönmez'in paylaşımında yer alan bilgilere göre 4. sondaj gemisi 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Maksimum sondaj derinliği 12 kilometre olan geminin maksimum operasyon derinliği ise 3 bin 600 metre.

Kule yüksekliği 104 metre olan geminin mürettebat kapasitesi ise 200 kişi. Gemi ayrıca aktif konumlandırma sistemi, çift kule ve iki adet ekstra güvenli sönme önleyici kontrolü sistemi ve her iki kulesinde dalga sönümleme amaçlı CMC sistemi ile donatıldı.

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