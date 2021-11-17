Altın fiyatları yükselişte! "Ons altın düşüş trendine son verdi"

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Altının ons fiyatı, dün 1877 dolara kadar yükselerek geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görürken, haftanın üçüncü işlem gününde dünkü kapanış fiyatına göre yukarı yönde ilerliyor. Piyasanın uzmanları, ons altın fiyatlarında teknik açıdan önemli eşik olan 1830 dolar seviyesinin aşılmasıyla, 2020 yılı Ağustos ayından beri devam eden düşüş trendinin sonlandığı görüşünde bulunuyor.

ABD’nin enflasyonunun son 31 yılın en yükseğine çıkmasından sonra, ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişler yatırımcıların kendisini enflasyondan korumak için altını da güvenli liman olarak gördüğünü gösteriyor. Piyasa hareketlerinde genellikle ons altın ve dolar endeksi ters korelasyonlu olarak ilerlerken; son zamanda dolar endeksi ve ons altının aynı anda yükselmesi, küresel piyasalarda yükselen enflasyon endişeleri sebebiyle yatırımcıların altına da sığındığının bir kanıtı olarak gösterilebilir.

Her ne kadar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yükselen enflasyon için ‘geçici’ ifadesini kullansa da, yabancı medyada yer alan bazı görüşler Fed’in enflasyondaki yükselişte kontrolü kaybetme olasılığının artabileceği yönünde…

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Kasım ayında varlık alımı azaltımına başlayan Fed, varlık alımlarının sonlanması için 2022 yılının ortasını işaret ederken; faiz artırımı için acele edilmeyeceği mesajını da vermişti. Ancak enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş, faiz artırımının beklenenden daha önce yapılabileceği görüşlerini artırıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatları, dün 1877 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; yeni günde en düşük 1849 dolar, en yüksek ise 1861 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 12.41 itibarıyla yüzde 0,51 oranında yükselişle 1860 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün tarihi zirve seviyesini 629 lira seviyesine taşırken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre yükselişle başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 623,80 lirayı, en düşük ise 612,50 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 1.40 oranında yükselişle 622,17 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1016 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 181 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 614 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 621 lira seviyeden başlamıştı.

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ONS ALTINDA 1875 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Mehmet Ali Yıldırımtürk - İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı





Ons altına bir düzeltme geldi. 1850 dolar seviyelerine çekildi. Sürekli yükselen bir piyasa yerine düzeltme hareketi ile yükseliş eğiliminin sürmesi daha sağlıklı. Ben bu seviyelerden yukarı yönlü bir hareket başlamasını bekliyorum. Çünkü dünyada enflasyon endişeleri hala devam ediyor. Dolar bu kadar güçlü olmasına rağmen ons altının da hala güçlü olması önünün açık olduğunu gösteriyor. Fed’in faiz artırımına gitme ihtimaline karşı insanlar dolardan da vazgeçiyor. Enflasyona karşı oluşan güvenli limanın yanında, jeopolitik riskler de altının güçlü kalmasında önemli rol oynuyor.

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ABD VE AVRUPA YENİ ÖĞRENİYOR

ABD’de faiz artırımı ile ilgili bir belirsizlik var. Fed enflasyon ile ilgili olarak ‘Endişe verici değil, takip ediyoruz, geçici’ gibi açıklamalar yapıyor ama son gelen veriler ABD’de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıktığını gösteriyor. Bu nedenle altın almaya devam ediyorlar. Bizim insanımız yüksek enflasyon dönemlerinde parasını korumayı iyi biliyor. ABD ve Avrupa bunu yeni yeni öğreniyor.

ONS ALTINDA FİYAT BEKLENTİLERİ

Ons altında 1875 dolar sınırı geçilirse eğer yıl sonu itibarıyla 1900-1950 dolar seviyelerinin görüleceğini düşünüyorum.

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2008 yılındaki krizde ABD piyasaya 4 trilyon rekor para sürdü. O zaman ons altın 1923 dolar ile rekor kırmıştı. Bugün yaşanan durumda ABD piyasaya 9 trilyon dolar sürdü. Altın buna rağmen henüz 1900 seviyelerine ulaşmadı. Bu açıdan da bakarsak eğer 1950 seviyesinin aşılması ile 2022 yılında ons altında 2100-2300 dolar bandının görülebileceğini düşünüyorum. Burada ABD’nin faiz kararları çok önemli olacak. O nedenle 2022 yılı içerisinde tam bir zaman aralığı vermek zor. Gram altında ise sene sonu yaklaşırken 650 TL seviyelerinin gündeme geleceğini düşünüyorum.

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2008 yılındaki krizde yüksek likiditenin etkisi 3 sene sonra 2011 yılında görüldü. Şu anki yüksek likiditenin etkisini de biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

YÜKSEK LİKİDİTE HEMEN ÇEKİLMEZ

Altının yükseliş eğilimi önümüzdeki dönemde her zaman daha güçlü olacaktır. 2008 yılında piyasaya verilen yüksek likiditenin sadece 300 milyar doları geri çağrılabildi. Şimdi de faiz artırılsın diyorlar ancak büyük piyasa oyuncuları buna izin vermiyor. Çünkü paradan para kazanmayı çok iyi biliyorlar.

ONS ALTIN DÜŞÜŞ TRENDİNE SON VERDİ

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti





Enflasyon, 2021 yılında olduğu gibi önümüzdeki yılların da global teması olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bugün Avrupa genelinde enflasyon verileri var. Gün içerisinde önce İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE, ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Lagarde önceki konuşmalarında Euro Bölgesi’nde faiz artırımının 2023’e kadar mümkün olmayacağını dile getirmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed), guvernörleri enflasyonun beklenilenden daha uzun bir müddet kalıcı olabileceğini, ancak faiz artırımı konusunda sabırlı olunması gerektiğini belirtiyor. Ana akım yabancı medyada sektör çalışanları artan bir şekilde Fed’in enflasyondaki yükselişte kontrolü kaybedebileceğini, adım atmakta piyasanın çok geride kaldığını dile getiriyor.

Özetle majör merkez bankaları – gelişmekte olan piyasaların peşi sıra faiz artırımına gittiği bir dönemde – parasal sıkılaşmayı ertelemekte. Hem de enflasyonun tüm kıtalarda sistematik bir şekilde artmaya devam ettiği bir dönemde. ÜFE oranlarının TÜFE oranlarından çok daha hızlı yükseldiği detayını da ayrıca göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler olurken geçtiğimiz haftalarda ons altın, 1830 dolar önemli eşiğini geçerek 2020 Ağustos ayından bu yana devam eden düşüş trendine son vermiş bulunuyor.

Yaklaşık 15 ayda, 2060 dolardan 1680 dolara kadar gerileyen ons altının rekor yenileyeceği bir yükseliş trendine başlayıp başlamaması, dolar ve Euro gibi para birimlerinin ne kadar süre daha gevşek politika uygulayacağına bağlı olacak. Zira enflasyonist ortamlarda bireyler altın ve gümüş gibi değerli metallere fazlasıyla talep gösterir.