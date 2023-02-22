Türkiye depremi ABD'de gündem oldu: California yumuşak katları tartışıyor

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EN TEHLİKELİSİ ‘YUMUŞAK KAT’

Kahramanmaraş depremleriyle, bina altlarında dükkân veya otopark olarak kullanılan açık alanların dayanıklılığı azalttığı bir kez daha görüldü. California’da, “yumuşak kat” adı verilen bu özellikte en az 100 bin bina var ve buralarda 2.5 milyon kişi yaşıyor. Eyaleti 1994’te vuran 6.7 büyüklüğündeki depremde yumuşak katlara sahip 200 bina çökmüş, 57 kişi yaşamını yitirmişti.

“California’daki binlerce bina, Türkiye’de yıkılan yapılarla aynı kusurları paylaşıyor” diyen yerel basına göre, bir diğer sorun da sarsıntı sırasında yapının esnemesine izin verecek çelik desteklerden yoksun, sert ve kırılgan beton yapılar.

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DÖNÜŞÜM YAVAŞ KALDI

Eyalet yetkilileri son sekiz yıldır hem beton binaları sarsıntı sırasında esneyebilen çelik desteklerle güçlendirmeye hem de yumuşak katların dayanıklılığını artırmaya çalışıyor. İlk adımı atan eyaletin en kalabalık şehri Los Angeles’ta şimdiye kadar 1.3 milyar dolar harcanarak 8 binden fazla yapı güçlendirildi. Ancak tüm California düşünüldüğünde daha gidecek çok yol var. Bu arada yerel idarecilerin bir diğer önceliği de sigortalılık oranını artırmak.