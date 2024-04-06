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Türk Hava Yolları spor şirketi kuruyor

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#THY#Spor Kulübü#Şirket
Türk Hava Yolları spor şirketi kuruyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 12:12

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Spor Kulübü çatısı altındaki spor faaliyetlerini anonim şirket yapısı altında toplamak içi 1 milyon lira sermayeli şirket kuruyor.

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THY'den yapılan açıklama şöyle:

Hali hazırda Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nün çatısı altında yürütülen spor faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmının anonim şirket yapısı altında gerçekleştirilmesi amacıyla, Ortaklığımızın %100 hissesine sahip olacağı, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, İstanbul il sınırları içinde "THY Spor A.Ş." veya bu unvanın kullanılamaması halinde belirlenecek başka bir ticari unvan altında 1.000.000 TL nakit sermaye ile anonim şirket statünde bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

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#THY#Spor Kulübü#Şirket

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