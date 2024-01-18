Türk Hava Yolları 2033 yılında ulaşmayı hedeflediği vizyonu açıkladı... 400 nokta 950 uçakla hedef ilk 7

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TÜRK Hava Yolları’nın Yeşilköy’deki komuta merkezindeyiz. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat odasındaki dev ekranda Avrupa üzerinde yoğunlaşan uçuşları gösterdi ve şunları söyledi:

“10 yıl içinde hedefimiz Kuzey Amerika ve Asya pazarında büyümek. 2033’e kadar iştiraklerimiz AJet ve SunExpress ile 950 uçağa ulaşacağız. 2033’te; halen 83.4 milyon olan yolcu sayımızı 171 milyona, halen 345 olan uçtuğumuz destinasyon sayısını da 400’e çıkaracağız. Yeni uçakların filoya katılmasıyla birlikte oyun kurucu 7 havayolu şirketinden biri olacağız. ABD’de United, American Airlines ve Delta olmak üzere 3 büyük taşıyıcı var. Asya’da da 3 büyük Çinli bulunuyor. Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyüğü THY.”

AĞIRLIK AIRBUS’A KAYACAK

Ahmet Bolat, üst düzey THY yöneticilerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. 10 yıllık stratejilerini paylaştı. Yakın dönemde verdikleri 355 adetlik Airbus uçak siparişine dikkat çeken Bolat, Boeing’deki sorunlara da (737 Max ve 737 Max 9) bakarak tercihlerini Airbus’tan yana kullandıklarını ifade etti. Bolat, 2033’te filonun 810 uçağa çıkacağını, dengenin Airbus’a kayacağını dikkat çekti.

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İHRACATTA PAYI YÜZDE 5

Bolat, “100 milyar dolarlık hizmet ihracatının 16 milyarını THY getirdi. Yani 350 milyar dolarlık ihracatın yüzde 5’ini sağladı. 16 milyarın 8 milyar doları da Türkiye’de kaldı” dedi

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

2023’te Türkiye’ye havayoluyla gelen 42 milyon turistin 13.3 milyonunun THY ile uçtuğunu söyleyen Ahmet Bolat, “ABD, Kanada, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Çin, Malezya, Tayvan, Endonezya Singapur, Meksika’dan oluşan 11 hedef ülke belirledik. Tarihin sıfır noktasındayız (Göbeklitepe...). Atlanta’dan Phuket’e gidecek turisti Türkiye’ye çekmek istiyoruz. 11 ülkede 10 milyon turist ve 30 milyar dolar gelir hedefliyoruz” dedi.

HİSSE YÜZDE 30 ARTSA İLK 5’E GİRİYOR

- THY’nin değerinin 10.8 milyar dolar olduğunu, bu değerle dünyada dokuzuncu sırada bulunduğunu belirten Bolat, “Hisse fiyatı yüzde 30 artarsa dünyanın en değerli beşinci havayolu şirketi seviyesine geliriz” şeklinde konuştu.

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1 UÇAK 4 STADA BEDEL

Airbus A 350 tipi bir uçağın fiyatının 416 milyon dolar olduğunu belirten Ahmet Bolat, “Bu dört Beşiktaş stadyumunun maliyetine eşit. Bu uçağın finansmanını 12 yılda ödüyoruz. Bunun için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmalıyız. Biz 2023’te ülkeye yaklaşık 20.8 milyar dolar doğrudan para getirdik. Ekonomiye 56 milyar dolarlık katkımız oldu. 10 yılda filo 2 katına çıkınca katkımız 144 milyar dolar olacak. Yani biz Havacılığı kullanarak ekonomiye katkıyı amaçlıyoruz” diye konuştu.

TÜRK DİZİLERİ FENOMEN OLDU

TÜRK dizilerinin tanıtım açısından çok önemli olduğunu, sektörün ihracatının 1 milyar doları yakaladığını söyleyen Bolat, “İspanya’da en çok izlenen 10 dizinin 9’u Türkiye yapımı” dedi. Türkiye’nin tanıtım faaliyetlerinde sosyal medya fenomenlerinin önemine de değinen Bolat, “Güney Koreli bir YouTuber gelip Türkiye’de bal-kaymak yemiş ve bunu ülkede anlatmış. Şimdi G.Kore’ye bal-kaymak ihraç ediyoruz. Dizide geçti diye Meksikalılar, Üsküdar’a gelip Kızkulesi manzarasında çay içiyor” dedi.

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1 UÇAĞA 21 PİLOT LAZIM

AHMET Bolat, geçen yıl aldıkları bin 141 pilotla toplam pilot sayısının 6 bin 500’e çıktığına, her yıl en az 600 pilot aldıklarına işaret etti ve ekledi: “Her ilana en az 10 bin başvuru alıyoruz. Dar gövdeli bir uçak başına 12 pilot gerekiyor. Geniş gövdelide bu sayı 21 pilota çıkıyor. Bir pilotun eğitimi 1.5-2 yıl sürüyor. Bir pilotu kokpitte sağ koltuğa oturtmak üç yıl alıyor. Konaklaması, yemesi, harçlığı dahil pilot başına maliyet 140 bin Euro. Bu tutar, 10 yılda pilotlardan tahsil ediliyor.”