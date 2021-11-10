Türk Eximbank'a sendikasyon kredisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
UEFA resmen açıkladı G.Saraya kötü haber, 2 maç ceza...UEFA resmen açıkladı! G.Saray'a kötü haber, 2 maç ceza...#Galatasaray
Bulgaristanda ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiyeden oy bekliyorBulgaristan'da ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiye'den oy bekliyor#Mustafa Karadayı
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lütfü Türkkan krizi sürüyor İhracına karşı çıktılarLütfü Türkkan krizi sürüyor! İhracına karşı çıktılar#İyi Parti
Pfizerdan şaşırtan açıklama Çok sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldularPfizer'dan şaşırtan açıklama! Çok sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular#Pfizer
Ortalığı karıştıracak iddia Skandal bu mesajla ortaya çıktı...Ortalığı karıştıracak iddia! Skandal bu mesajla ortaya çıktı... #Göçmen Krizi
Mimar Başak Cengizin sır ölümü Samuray kılıçlı cinayette şoke eden ayrıntılarMimar Başak Cengiz'in sır ölümü! Samuray kılıçlı cinayette şoke eden ayrıntılar#Ataşehir
Uzun ve zor bir kış... 7 soruda Avrupa doğalgaz krizinin bilinmeyenleriUzun ve zor bir kış... 7 soruda Avrupa doğalgaz krizinin bilinmeyenleri! #Enerji Krizi
Pentagondan Çin itirafı... İşte tüm dengeleri değiştiren adımPentagon'dan Çin itirafı... İşte tüm dengeleri değiştiren adım#ABD
Turistlerin yeni rotası oldu... Yüz binlerce kişi ziyaret ediyor Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınağıTuristlerin yeni rotası oldu... Yüz binlerce kişi ziyaret ediyor! Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınağı#UNESCO Dünya Mirası
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Bütçe görüşmelerinde gerginlik Tansiyon bir anda yükseldiBütçe görüşmelerinde gerginlik! Tansiyon bir anda yükseldi#TBMM
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Ünlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptıkÜnlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptık#Şebnem Özinal
HABERLEREkonomi Haberleri

Türk Eximbank'a sendikasyon kredisi

#Türk Eximbank#Sendikasyon#Kredi
Türk Eximbanka sendikasyon kredisi

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney "Geçen yılın aynı dönemindeki kredimize kıyasla maliyetleri avro dilimde 60 baz puan, dolar dilimde 45 baz puan düşürerek sendikasyonumuzu başarılı bir şekilde yeniledik" dedi.

Haberin Devamı

Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 115 oranında yenileyerek 418,8 milyon avro ve 161,5 milyon dolar olmak üzere toplam 645 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yüksek talep geldi.

Gözden Kaçmasın

Elon Musk 50 milyar dolar kaybetse de yine en zenginler arasındaElon Musk 50 milyar dolar kaybetse de yine en zenginler arasındaHaberi Görüntüle

Dün imzalanan kredi anlaşması kapsamında, koordinatörlüğünü Mizuho Bank'ın üstlendiği 1 yıl vadeli işlem ile Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 115 oranında yenileyerek 418,8 milyon avro ve 161,5 milyon dolar olmak üzere toplam 645 milyon dolar tutarında kaynak sağlamış oldu.

Bankanın bu işlemine, Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden önde gelen toplam 22 banka katılım sağladı.

Gözden Kaçmasın

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajıAtatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajıHaberi Görüntüle


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, geçen yılın aynı dönemindeki kredilerine kıyasla maliyetleri avro dilimde 60 baz puan, dolar dilimde 45 baz puan düşürerek sendikasyonu başarılı bir şekilde yenilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Avrupa ve Körfez bölgesinden 4 yeni banka da bu işleme katıldı. İhracatımızın rekorlar kırdığı bu dönemde, başarıyla tamamladığımız sendikasyonumuzu, Türk Eximbank ve ülke ekonomimize olan güvenin kuvvetli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Sendikasyon işlemimizin başarısında Türk Eximbank olarak uluslararası bankalar ile süregelen güçlü ilişkilerimizin büyük katkısı oldu. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

Gözden Kaçmasın

Müteahhite ‘eksper seçme’ hakkı geliyorMüteahhite ‘eksper seçme’ hakkı geliyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Eximbank#Sendikasyon#Kredi

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç