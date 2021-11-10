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Elon Musk 50 milyar dolar kaybetse de yine en zenginler arasında

#Elon Musk#Tesla#Hisse
Elon Musk 50 milyar dolar kaybetse de yine en zenginler arasında

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın herhangi maaş geliri olmadığı için vergi ödemek için hisse satması gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da anket açan Musk, vergi ödemek için Tesla hisselerini satmayı oylattı. 3.5 milyon kişinin oy kullandığı anket sonucunda hisselerini satması yönünde karar oluştu.

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Dünyanın en zengini Elon Musk'ın stratejik hareketi kayıplara neden oldu. ABD'de maaş geliri olmadığı için vergi ödemesi sadece hisse satmasıyla mümkün olan Musk, Twitter'dan anket başlatmıştı. Ankette vergi ödemek için Tesla'da bulunan hisselerinden yüzde 10'unu satma önerisi bulunuyordu. 3.5 milyon kullanıcı Musk'ın hisselerini satması konusunda oy kullandı.

Bu gelişme ile birlikte Tesla yüzde 16 oranında değer kaybetti ve değerinde 50 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

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MUSK'IN SERVETİ 323 MİLYAR DOLAR

Milyarlarca dolarlık kaybın ardından Musk'ın serveti 323 milyar dolar oldu. Bloomberg'e göre 50 milyar dolarlık kayıp endeks tarihinde en büyük iki günlük düşüşü işaret ediyor. Milyarderler sırasında Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un önünde duruyor.

TEK SEBEBİ BİR TWEET OLDU

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Musk'ın vergi ödemek için elindeki hisselerin yüzde 10'unu satıp satmayacağını Twitter'dan sormasının ardından Tesla hisselerinde keskin düşüş yaşandı. Sert düşüş yaşansa da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre hissedeki kazanç hâlâ yüzde 40 oranında.

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FARKLI İDDİALAR DA VAR

Tesla'daki hisse satışını ünlü açığa satışcı Michael Burry farklı bir pencereden yorumladı. Burry, Musk'ın kişisel borçlarını karşılamak için hisse satmak isteyebileceğini söyledi. Bu nedenle de Tesla hissesi baskı altına girmiş oldu. Elon Musk'ın kuzeni ve şirket yöneticisi Kimbal Musk da 100 milyon doların üzerinde hisse satışı yaptı. Bu da hisseyi olumsuz etkiledi.

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