Türk balına en çok ilgi gösteren ülke Almanya oldu

Türkiye'den yılın 11 ayında 23 milyon 480 bin 382 dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi.



AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-kasım döneminde 49 ülkeye 5 bin 320 ton bal satıldı. Bu ihracattan da 23 milyon 480 bin 382 dolar gelir elde edildi.



Bal dış satımında 2 bin 170 tonla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 8 milyon 407 bin 976 dolar kazanç sağlandı.

Almanya'ya geçen yılın 11 ayında 1872 tonluk bal ihracatından 7 milyon 491 bin 158 dolar kazanılmıştı. Böylece Almanya'ya yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 16, değerde yüzde 12 arttı.



Almanya'yı 4 milyon 857 bin 989 dolarlık ihracatla ABD ve 3 milyon 17 bin 735 dolarlık ihracatla Suudi Arabistan takip etti.

Bu dönem geçen yıldan farklı olarak Polonya, Endonezya, İsviçre, Yemen, Bangladeş, Cibuti, Filipinler, Cape Verde, Panama, Romanya, Güney Kore Cumhuriyeti ve Gine'ye de bal satıldı.



"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA DA ARTIŞ YAŞANACAĞINDAN ÜMİTLİYİZ"



DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Kovid-19 sürecine rağmen bal ihracatının ülkeye ekonomik girdi sağlamaya devam ettiğini söyledi.



Kovid-19 salgınının tüketici kitlesini özellikle doğal ve takviye edici gıdalara yönlendirdiğini ifade eden Gürdoğan, "Vücut direncini artırıcı gıdaların tüketimine son aylarda yönelim olması, bu kategorideki ürünlerde önemli talep artışlarına yol açtı. Buna paralel olarak bal ihracatında önümüzdeki dönemde daha da artış yaşanacağından ümitliyiz." dedi.