"Turizmde güzel bir 2022 geliyor"

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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD), bir otelde gerçekleşen üye toplantısının konuğu oldu. Çok sayıda üye genç iş insanının katıldığı toplantıda Vali Yazıcı, 2022 yılı turizm sezonu beklentileri ve Ahenk Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

2019 RAKAMLARINI İŞARET ETTİ

2022 yılı turizm sezonu için umutlu olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, "Bu kuru bir umut veya beklenti değil" diyerek, sektörde otelciler, seyahat acentaları, havayolu şirketleri gibi büyüklü küçüklü bütün firmalarla bir araya geldiğini ve herkesin umutlu olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, "2022 inşallah daha güzel olacak. Ben 2019 rakamlarını çok rahat yakalayabileceğimizi değerlendiriyorum" dedi.

KOVİD SORU İŞARETİ

Turizmin, kovidle ilgili gelişmeler ve sürecin nasıl gideceğine de bağlı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ama aşıların artırılmasıyla, bizim aşımızın çıkmasıyla, bu da ayrı bir gurur, bu konuda daha iyi bir duruma geleceğiz. Tabi kovidin oluşturacağı şartların da ülkemizde ve Antalya’mızda oluşturacağı büyük bir potansiyel var. Bunun ne kadarı dolacak, ne kadar hareketli olacak. Ben olumlu bakıyorum, sektörden aldığım intibalardan dolayı, yoksa öylesine söylemiyorum. 2022 yılı daha iyi olacak" dedi.

GÜZEL BİR 2022 GELİYOR

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Sektörle direkt veya dolaylı ilişkisi olanların da kendilerini ona göre hazırlamasını tavsiye eden Yazıcı, "Bence turizm anlamında güzel bir 2022 geliyor. Burası Türkiye turizminin kalbi, beyni, başkenti. Türkiye’ye turizm gelirlerinin üçte birini bu şehir sağlıyor. Hele pandemi döneminde piyasaların genel manadaki sıkışıklığı bizim temmuzdan aralık ayına kadar özellikle ekim-kasım aylarında sayı olarak neredeyse 2019’u yakalamış olmamız Türk ekonomisine de ciddi katkı sağladı" diye konuştu.

KIYAS EDİLEMEYECEK HİZMET KALİTESİ

Turizmde Antalya’nın üzerinde, omuzlarında 84 milyonu da ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, "Başarıyla da bunu yerine getiriyoruz. Sektör çok kaliteli hizmet sunuyor. Avrupa’daki hiçbir ülkeyle kıyas bile edilemeyecek kalitede hizmet sunuyoruz ve biz de buna destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AHENK PROJESİYLE EĞİTİMDE NİTELİK HEDEFİ

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Antalya Valiliği öncülüğünde tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle başlatılan Ahenk projesini de konuşan Vali Yazıcı, "Antalya’da hedeflenen eğitime nitelik kazandırma projesi. Her şeyin merkezinde insan var ve insanlar için uğraşıyoruz. 6 yaşında çocukları alıp 13 yıl bizde, dolayısıyla iyi eğitilmesi lazım. Anne baba en başta sorumlu ama günümüzde annelerin iş hayatındaki yerinin artması nedeniyle de sorumluluğumuzun arttığını düşünüyorum. Bugüne kadar hep maddi konular, fiziki imkanları konuştuk ama şimdi gayet güzel, çok estetik binalara geldik. Antalya, hayırseveri de çok olan bir şehir. Ama fiziki binalarla bu iş bitmiyor, içindeki insanın iyi insan olarak hayata hazırlanması lazım" dedi.

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GERİ KALAN OKULLAR VE MESLEK LİSELERİ

Geri kaldığı belirtilen okullar ve meslek liselerine proje kapsamında büyük ağırlık verildiğine işaret eden Yazıcı, şunları söyledi: "Okullar arasında uçurum olmamalı. 96 meslek lisesi var hepsine gideceğim. Orada hayata küsmüş, hiç beklentisi olmayan gençlerimiz var. Şu gerçeğimiz var, 5-6 sonra yürüyüşümüzü gösterdikten sonra sizden başta meslek lisesi olmak üzere küçük taleplerim olacak, ekonomik anlamda yormayan talepler. Öğrencilerimizi cesaretlendirmek adına kendi kariyer ve hayatlarınızı anlatmanızı çok istiyorum. Meslek liselerinde şöyle bir gerçek var, memleket meselesi gerçekten de ve bu projede meslek liseleri ve geride kalan okullarda bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

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İKİ YILDIR TEMİZLENMEYEN ATATÜRK KÖŞESİ TEMİZLENDİ

Proje kapsamında okullara kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, diğer kamu kurum yetkilileri gibi birçok insanın ziyarete gitmeye başladığını anlatan Vali Yazıcı, şöyle bir devam etti:

"Şu anda milli eğitimdeki arkadaşlar bana bazıları kızıyor. ’Ya ne oluyor, tarım müdürü geliyor, o bu geliyor, boyuna okula biri geliyor.’ Bazen harekete geçirmek için misafir göndermek gerekiyor. Türk misafirperverliğini kullanıyorum en azından hiçbir şey olmuyorsa, şu oluyor. İki yıldır temizletmediği Atatürk köşesini temizletiyor okul müdürü, ’kaymakam geliyor’ diye. Yeter olsun, hiçbir şey yapmasa, okulda temizlik yapıyor. Tarım müdürü geliyor, çünkü bir misafir geliyor sonuçta. Birçok etkisi olacak da ben diyorum, hiçbir etkisi yoksa Atatürk köşesi temizlenmişse eğer bir-iki yıldır temizlenmeyen, güzel, iyi bir şey. Dolayısıyla okullara gidip geleceğiz ve ihtiyaçlarını karşılamak için moral, motivasyonlarını artırmaya gayret edeceğiz."

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20 BİN İSTİHDAM, 10 MİLYAR TL’LİK CİRO

Antalya’nın ilk kurulan iş insanları derneği olarak 32’nci yıla girdiklerini belirten ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalya için üretmek ve katma değer yaratmak için mücadele verildiğini anlattı. Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Sert, "Bizler ANTGİAD olarak özellikle eğitimde yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Bilişim ve konferans sınıfları, kütüphaneler, bilgi yarışmaları gibi gelecek nesillere katma değer yaratmak ve vizyon oluşturmaya gayret ediyoruz. Yakında köy okullarında tiyatro etkinlikleri başlatıyoruz. 170 üyesi, 20 bin istihdamı ve 10 milyar TL ciroyla hem Antalya hem ülkemize katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Bizler üretmeye, katma değer yaratmaya var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.