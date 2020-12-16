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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Turizmde elektrik tüketimi % 55 geriledi

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Turizmde elektrik tüketimi % 55 geriledi
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CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu Ocak-Eylül 2020 sonuçları, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının, taşınma, elektrik tüketimi ve turizmdeki etkisini ortaya koydu.

Ülkeler arasındaki giriş ve çıkışlara getirilen sınırlamalar Antalya’daki tesisleri olumsuz etkiledi. Yılın ilk üç çeyreğinde CK Enerji Akdeniz Elektrik’in portföyünde bulunan turizm tesislerinin elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 geriledi.

Turizm tesisleri, 2019 ‘un ilk üç çeyreğinde 1 milyar 139 milyon kWh elektrik tüketirken bu rakam bu yıl pandemi etkisiyle 511 milyon kWh’ye kadar indi.

Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Yılın ilk üç çeyreğinde Antalya, Isparta ve Burdur’da toplam taşınma hareketi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 gibi sınırlı bir oranda gerilerken üç ilde toplam elektrik tüketimi yüzde 17.4 düştü” diye konuştu.

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