Tüm kripto paralar düşerken Doge Coin rekor kırdı! Bir haftada yüzde 405 arttı, ilk 5'e yükseldi

Kripto para birimleri pazar günü şok etkisi yarattı ve bir günde yüzde 10'dan fazla düşüşle piyasaları alt üst etti. ABD'nin para aklama suçlamasına yönelik hazırlıklara ilişkin savlara dayandırılan sebeplerle sert düşüşler gören kripto para birimleri bugün toparlandı.

İLK 10'DA TOPARLANMA VAR

Kripto para birimlerinin piyasa değeri en yüksek olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.1 artış yaşadı. Son 1 saatte yeniden yüzde 0,7 oranında düşüş kaydeden Bitcoin, 7 günde ise yüzde 5,7 oranında değer kaybetti.

Bitcoin dün 52 bin dolar seviyesinden bugün 57 bin 661 dolar seviyesine yükselirken 14 Nisan tarihinde gördüğü 64 bin 804 dolar seviyesine hala ulaşamadı.

İkinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.7 artış gösterdi. 1 yılda yüzde 1079 değer kazanan kripto para birimi son 1 saattir yaşadığı gevşemeyle yüzde 1,3 değer kaybında.

Ethereum 2.207,10 dolardan işlem görürken, üçüncü sırada yer alan Binance Coin ise 1 saatte yüzde 0.1, 24 saatlik süreçte ise yüzde 14.3 oranında değer kazandı. 1 yılda yüzde 3044,99 oranında değer kazanan ve şu an 520,59 dolar bandında seyreden kripto para, 12 Nisan'daki 610 dolarlık tarihi rekorundan uzak seviyede.

Diğer kripto para birimleri de dün yaşanan sert düşüşleri toparladı.

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin yine farkını koyarak 16 Nisan'da 8. sıradayken, bugün 5. sıraya yükseldi. Dün yaşanan kripto depremden de etkilenmeyen Doge Coin oldu. Dün düşüş yaşamayan tek kripto para birimi olan Doge Coin son 1 haftada yüzde 405 artış yaşadı.

Bir günde yüzde 21.9 yükselen Doge Coin, 1 yılda ise yüzde 18.123 oranında artış yaşadı. 16 Nisan'da piyasa hacmi 36 milyar doları aşan kripto paranın şu an piyasa hacmi 48 milyar 700 bin doları aştı. 0,375 dolar seviyesindeki Doge Coin son 1 saatte yüzde 6,6 düşüş seyrediyor. Doge Coin birkaç saat önce 0,418 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM

Doge Coin ilk yükselişini Elon Musk'ın tweetiyle yaşamış sonrasında yükselişine devam etmişti. Kripto para Elon Musk'ın bu kez 10 Nisan'da attığı "Çok yakında Ay'a gidiyor" paylaşımı ile yükseldiği ifade ediliyor. Öte yandan ABD merkezli Kronos'un da 12 Nisan'da 600 milyon adet Dogecoin alması ve ardından AirDOGE isimli hava temizleme cihazı üreteceklerini belirtmesi de Doge Coin'in hareketlenmesine etki etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara