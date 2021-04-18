Kripto deprem! Son 24 saatte ilk 10'da bir tek o yükseldi

Kripto paralar bugün ciddi bir düşüş trendine girdi. Son 24 saatte kayıplar 100 kripto para biriminden 94'ünde yaşanırken son 1 saate bakıldığında tek bir para birimi dışında tamamı gerilemeye devam ediyor.

BITCOIN'İN KAYBI YÜZDE 10'U GEÇTİ

Bitcoin dün aynı saatlerde 61 bin dolar seviyesini görmüştü ancak son 24 saatte yüzde 10,7 oranında değer kaybı yaşayarak 52 bin 810 dolara kadar geriledi. Şu anda 54 bin dolar civarında seyrediyor.

Bitcoin bu ay tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş 64 bin 804 dolara yükselmişti. Bu seviyeden hesaplayınca da Bitcoin'deki kayıpların yüzde 17,3'ü bulduğu görülüyor. Son 1 saatte yüzde 1,3 oranında düşüş kaydeden Bitcoin, en son bu seviyeyi 29 Mart tarihinde gördü.

İLK 3'TE SERT DÜŞÜŞ

Son 24 saatte ilk 3'te yer alan Ethereum ve Binance Coin'de de ciddi kayıplar yaşandı. Ethereum son 24 saatte yüzde 13,4 düşüş yaşarken Binance Coin'in kaybı yüzde 15,5'i buldu.

Ethereum 16 Nisan tarihinde tüm zamanların rekorunu kırarak 2,544 dolara yükselmiş, yine nisan ayında 12 Nisan'da Binance Coin de rekor kırarak 610 doları görmüştü.

Ethereum şu an 2 bin 90 dolar ve Binance Coin 440 dolardan işlem görüyor. İlk 10'daki diğer coinlerden XRP yüzde 25, Tether yüzde 0,4, Cardano yüzde 16,9, Polkadot yüzde 21,9, Litecoin yüzde 19,7 ve Bitcoin Cash yüzde 24,3 düşüş gösterdi.

İLK 10'DA TEK YÜKSELEN COIN

Son günlerde Elon Musk'ın tweetiyle yeniden yükselişe geçen Dogecoin ise ilk 10'da olan ve son 24 saatte düşmeyen coin oldu. Dogecoin son 24 saatte yüzde 9,5 yükselişken son 1 saatte ise yüzde 4,8 düşüş yaşadı.

1 yılda yüzde 14614,8 artış gösteren coin, tüm zamanların rekorunu 16 Nisan tarihinde kırmış ve 0,415459'u görmüştü. Şu anda 0,295591 dolar seviyesinde.

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