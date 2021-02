DogeCoin'de gerçekler ortaya çıkıyor! En büyük yatırımcısı Robinhood mu?

Sert yükseliş ve düşüş hareketlerine sahne olan DogeCoin'e ilişkin olarak dev yatırımcı merak ediliyordu. Bloomberg News'te yer alan habere göre son dönemde adı sıkça duyulan Robinhood Markets en büyük DogeCoin yatırımcısı olabilir.

Haziran 2018 tarihinde en büyük DogeCoin cüzdanının oluşturulmasıyla birlikte blockchain veri takipçisi Elliptic ve online izsürücüler Robinhood'un Temmuz 2018'de müşterilerine DogeCoin işlemlerini açtığını ortaya çıkardı.

Elliptic'in kurucuları arasında yer alan Tom Robinson yaptığı açıklamada en büyük DogeCoin cüzdanının Robinhood'a ait olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Dev cüzdanının oluşturulma zamanı ve fonları oluşturma adresi Robinhood'un DogeCoin'e destek verme zamanıyla örtüşüyor"

YÜZDE 28'İ ROBINHOOD'UN ELİNDE OLABİLİR

Tesla'nın patronu milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği DogeCoin'in yüzde 28'inin Robinhood Markets'in elinde olduğu öne sürülüyor.

MUSK TWEET ATTI, DOGECOIN KAYBETTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweeti ile kripto para piyasalarını etkiledi.

Musk tweetinde "Eğer elinde DogeCoin tutan büyük yatırımcılar ellerindeki coinleri satarlarsa benim tam desteğimi alırlar. DogeCoin üzerine çok fazla konsantrasyon gerçek bir sorun" dedi.

DOGECOIN YÜKSELTEN SEBEP NEYDİ?

Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal medya paylaşımlarının ardından rekor yüksek seviyelere yükseldi.

İş adamı Elon Musk "Kaçınılmaz" yazarak tweet atmış ve DogeCoin rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı.

