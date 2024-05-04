Tüketici Konfederasyonu uyardı: ‘Kuver’e servis ücreti eklendi

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Hem kuver hem servis ücretinin birlikte alınmaya başlanması tüketicilerin tepkisine neden oldu. Gittikçe artan uygulamaya sosyal medyadan adisyon ve fişlerini paylaşarak tepki gösteren tüketicilere Tüketici Federasyonu Hukuk Komisyonu (TUKONFED) Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, tavsiye ve uyarılarda bulundu. Saraçlı, istenen bu ücretin yasal olmadığını, vatandaşların ödemeyebileceğini söyledi. Ödemek zorunda kalan vatandaşların ise şikâyet haklarını kullanmalarını isteyen Saraçlı, işletmeleri de yeni çıkacak genelge ile ticaretten men edilebilecekleri yönünde uyardı.

TUKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, “Adisyonların altında artık yüzde 15, yüzde 20, yüzde 10 gibi işletmeye göre değişen servis bedelleri var. Tabii ki tamamında olan bir şey değil. Ama servis ücreti diye ilave bir ücret koyuyorlar. Bu tamamen yasaya aykırı bir taleptir. Bu tür uygulamalar yapan işletmeler Maliye Bakanlığı tarafından da geriye dönük denetlenmekte. Tüketiciler böyle bir talep karşısında ödeme yapmasınlar” dedi.

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TÜKETİCİLER ŞİKÂYET ETMELİ

Tüketicilerin şikâyet etme haklarını sonuna kadar kullanmaları gerektiğini söyleyen Mücahit Saraçlı, “Adisyonun altında böyle bir şey gördüğünüzde fişi yanınızda bulundurun. Alo 175 tüketici hattına da bildirdiğinizde veya Ticaret Bakanlığı’nın kendi portalı üzerinden Haksız Rekabet Kurulu’nun portalına girildiğinde bu işletmenin adını verdiğinizde ve ödediğiniz fişi de gönderin. Bu işletmelerin geriye dönük incelemesi yapılacaktır. Burada sadece tüketicileri uyarmanın dışında bu işletmeleri de uyarmamız gerekiyor. Vergi Usul Kanunu’na göre haksız işlem yapıyorlar. Bu işletmeler çok ciddi denetlenecektir”tavsiyesinde bulundu.