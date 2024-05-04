×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Tüketici Konfederasyonu uyardı: ‘Kuver’e servis ücreti eklendi

Güncelleme Tarihi:

#Tüketici Konfederasyonu#Kuver#Servis Ücreti
Tüketici Konfederasyonu uyardı: ‘Kuver’e servis ücreti eklendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

Restoran ve kafeler kuver ücretine “servis ücreti” de ekledi. Müşterilerin bahşiş vermediği gerekçesiyle adisyonlara eklenen servis ücreti, kişi başı olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

Hem kuver hem servis ücretinin birlikte alınmaya başlanması tüketicilerin tepkisine neden oldu. Gittikçe artan uygulamaya sosyal medyadan adisyon ve fişlerini paylaşarak tepki gösteren tüketicilere Tüketici Federasyonu Hukuk Komisyonu (TUKONFED) Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, tavsiye ve uyarılarda bulundu. Saraçlı, istenen bu ücretin yasal olmadığını, vatandaşların ödemeyebileceğini söyledi. Ödemek zorunda kalan vatandaşların ise şikâyet haklarını kullanmalarını isteyen Saraçlı, işletmeleri de yeni çıkacak genelge ile ticaretten men edilebilecekleri yönünde uyardı.

Tüketici Konfederasyonu uyardı: ‘Kuver’e servis ücreti eklendi

TUKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, “Adisyonların altında artık yüzde 15, yüzde 20, yüzde 10 gibi işletmeye göre değişen servis bedelleri var. Tabii ki tamamında olan bir şey değil. Ama servis ücreti diye ilave bir ücret koyuyorlar. Bu tamamen yasaya aykırı bir taleptir. Bu tür uygulamalar yapan işletmeler Maliye Bakanlığı tarafından da geriye dönük denetlenmekte. Tüketiciler böyle bir talep karşısında ödeme yapmasınlar” dedi.

Haberin Devamı

TÜKETİCİLER ŞİKÂYET ETMELİ

Tüketicilerin şikâyet etme haklarını sonuna kadar kullanmaları gerektiğini söyleyen Mücahit Saraçlı, “Adisyonun altında böyle bir şey gördüğünüzde fişi yanınızda bulundurun. Alo 175 tüketici hattına da bildirdiğinizde veya Ticaret Bakanlığı’nın kendi portalı üzerinden Haksız Rekabet Kurulu’nun portalına girildiğinde bu işletmenin adını verdiğinizde ve ödediğiniz fişi de gönderin. Bu işletmelerin geriye dönük incelemesi yapılacaktır. Burada sadece tüketicileri uyarmanın dışında bu işletmeleri de uyarmamız gerekiyor. Vergi Usul Kanunu’na göre haksız işlem yapıyorlar. Bu işletmeler çok ciddi denetlenecektir”tavsiyesinde bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüketici Konfederasyonu#Kuver#Servis Ücreti

BAKMADAN GEÇME!