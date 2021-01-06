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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK araştırmacı alacak

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TÜBİTAK araştırmacı alacak
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TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı UEKAE bünyesinde 23 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

Adayların, 27 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru için istenilen koşul ve süreçlere TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek. İş başvuruları "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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