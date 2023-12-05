Trump bunu da yaptı: Üstüne kendi resmini bastı, yok satıyor... 

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45'inci ABD Başkanı Donald Trump, ilginç ticari fikirleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski başkan Trump, şimdi de yaklaşan Hristiyanların Noel bayramı için hediye paketi ambalajı satmaya başladı. Ambalaj kağıtlarında Trump'un siyah beyaz bir şekilde ünlü sabıka kaydı için çekilen vesikalık fotoğrafı bulunuyor. Ayrıca ambalaj kağıtlarında 'Never surrender!' (Asla teslim olma!) yazısı da bulunuyor.



3 AMBALAJ KAĞIDI 35 DOLARA

Yaklaşık bir metreye yarım metre boyutlarındaki ambalaj kağıtlarından 3 tanesi 35 dolardan (1013 TL) Trump'ın resmi sitesinde satılıyor. Ayrıca sitede tanesi 25 dolara satılan Noel çorapları da bulunuyor. Bu çoraplarda yine Trump'ın sabıka resmi yer alıyor.

BU YAZ GÖZALTINDA ÇEKİLEN ÜNLÜ RESİM

Donald Trump'un resmi sitesi bu ürünleri eski ABD başkanı tarafından onaylanmış resmi ürünler olarak niteliyor. Partililerin aldıkları Noel hediyelerini bu ambalaj kağıtları ile paketleyerek Trump'ın sembolleşmiş resminin daha fazla yayılması amaçlanıyor. Bu sabıka resmi, Biden yönetimine karşı bir sembol olarak kullanılıyor.

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Trump'ın ünlü sabıka resmi bu yaz çıktığı mahkemede çekilmişti. Trump, ABD'nin Georgia eyaletindeki seçimlere müdahale ettiği suçlaması ile göz altına alınmış, mahkemede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İNTERNETTE ÜRÜNLERİ YOK SATIYOR

Önümüzdeki yıl yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde aday olmak isteyen Trump, öncelikle Cumhuriyetçi Parti'nin lideri seçilmek zorunda. Ancak Florida Valisi Ron DeSantis başta olmak üzere birçok aday Trump'ın rakibi. Kampanyası için kolları sıvayan Trump ise internet sitesinde sattığı ürünler ile oldukça yüklü miktarda bağış toplamayı başardı. Kampanya yetkilileri, fotoğrafın yer aldığı tişört, kahve kupası, poster gibi ürünlerin satışından Ağustos ayında 7.1 milyon dolar elde edildiğini açıkladı.

ABD'li finans dergisi Forbes'e göre Trump'un serveti 2.6 milyar dolar. Ünlü iş adamı dünya genelinde birçok eğlence merkezi, otel ve rezidansın sahibi.