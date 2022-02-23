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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı arttı

#Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı#Ekonomianasayfa#Araç Sayısı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,7 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 arttı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 90,6, otomobilde yüzde 41,5, kamyonette yüzde 40,1, kamyonda yüzde 38,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otobüste yüzde 22,1 artarken traktörde yüzde 51,9 ve motosiklette yüzde 31,9 azaldı.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azaldı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 23,9 ve kamyonda yüzde 9,0 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 68,1, otomobilde yüzde 43,8, traktörde yüzde 34,7, kamyonette yüzde 26,8, otobüste yüzde 20,6 ve motosiklette yüzde 9,2 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 467 bin 240 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 17,5'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini motosiklet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 41 bin 839 adet otomobilin yüzde 71,6'sı benzin, yüzde 17,7'si dizel, yüzde 9,3'ü elektrikli veya hibrit olup yüzde 1,4'ü LPG yakıtlı oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 747 bin 672 adet otomobilin ise yüzde 37,6'sı dizel, yüzde 35,8'i LPG, yüzde 25,6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,7'si elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

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