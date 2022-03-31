Torba teklif görüşmeleri sürüyor: Finans sektöründen 10 milyar TL’lik gelir

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Buna göre teklifte yer alan başlıca düzenlemeler ve etkileri şöyle:

Finans sektörüne yüzde 25’lik Kurumlar Vergisi düzenlemesi, bütçeye toplamda 10 milyar TL’lik katkı yapacak. Geçen hafta TBMM’ye sunulan torba yasa teklifiyle, finans sektörü için Kurumlar Vergisi kalıcı olarak yüzde 25’e yükseltilmişti. Teklifin etki analizine göre ise, toplam 10 milyar liralık ilave gelirin 3 milyar TL’si 2022 yılında gelecek.

Toplam 50 bin 294 muhtarın ilk 6 ayda ödenekleri net asgari ücretin 780.5 TL altında kalıyor. Düzenlemeyle bu ödenekler asgari ücret düzeyine çekilecek. Düzenlemenin bütçeye 236 milyon TL ilave yük getireceği tahmin ediliyor.

SATIŞTAN 625 MİLYON TL

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışı için başvuru süresi 2019 yılı sonunda bitmişti. Yeni düzenlemeyle bu taşınmazların satışın için 2022 yılı sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Kapsama 15 bin kişinin gireceği öngörülüyor. Düzenleme kapsamında ilk etapta 29 ilde 5 bin Hazine taşınmazının satışının yapılması ve bu satışlardan yaklaşık 900 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

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Hazine taşınmazlarının peşin satışıyla ilgili düzenlemeden 625 milyon TL gelir elde edilmesi planlanıyor. Ticari amaçlı kiralanan Hazine taşınmazlarının kiralama amacına bağlı olarak satışı kapsamında ise yaklaşık 500 taşınmaz bulunuyor. İlk etapta 100 Hazine taşınmazının satışının yapılacağı ve bu satışlardan 25 milyon TL gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Tüm maddenin kapsamından 2022 yılı için 412.5 milyon TL, toplamda ise 1 milyar 650 milyon TL gelir bekleniyor.

2 BİN 500 KAMU KONUTU

Genel bütçeli, özel bütçeli idarelere ve KİT’lere ait yaklaşık 2 bin 500 kamu konutu satılacak. Bu satışlardan yaklaşık 750 milyon TL gelir elde edilmesi ve bu gelirin yaklaşık 187.5 milyon TL’lik kısmının 2022 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihale ettiği öğrenci taşıma işleri için 600 milyon TL, öğle yemeği hizmeti için 265 milyon TL ek fiyat farkı ödemesi yapılacak.

2B taşınmazlarına tekrar satış hakkı getiren düzenleme kapsamına 275 bin kişi girecek. Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışını öngören düzenlemenin kapsamına da 38 bin 700 kişi girecek.

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İTİBAR MADDESİ DEĞİŞECEK

FİNANSAL kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununa eklenmesi planlanan madde de değiştiriliyor. Teklifle şirketler için itibarın korunması düzenlemesi getiriliyor ve yapılacak haberlere sınırlama getiriliyordu. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Bu maddenin ‘İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yapılamaz’ bölümü çıkarılacak” dedi.