TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi! İşte konut yapılacak il ve ilçeler

Haberin Devamı

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne büyük ilgi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ana kadar 1,7 milyon kişinin başvuru yaptığını açıkladı.

İstanbul için 18 bin lira, diğer iller içinse 16 bin lira hane halkı geliri olan herkesin başvurabileceği projeye ilişkin il ve ilçe eklemeleri yapıldı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz Haberi Görüntüle

240 AY VADE İMKANI

240 ay vadeyle uygun fiyatlarla edinilecek konutlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.

2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek konutlarda sosyal donatı alanları da yer alacak.

253 BİN 692 KONUT İNŞA EDİLECEK

Son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi.

KONUT FİYATLARI

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Altın fiyatlarında baskı devam ediyor Haberi Görüntüle

İşte konutların yapılacağı il ve ilçeler

Haberin Devamı