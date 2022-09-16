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TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi! İşte konut yapılacak il ve ilçeler

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#Konut#TOKİ#Sosyal Konut
TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 15:56

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yüzyılın en büyük projelerinden olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde konut yapılacak il ve ilçelere yenileri eklendi. Liste TOKİ'nin sitesinde yayımlandı.

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TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne büyük ilgi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ana kadar 1,7 milyon kişinin başvuru yaptığını açıkladı.

İstanbul için 18 bin lira, diğer iller içinse 16 bin lira hane halkı geliri olan herkesin başvurabileceği projeye ilişkin il ve ilçe eklemeleri yapıldı.

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240 AY VADE İMKANI

240 ay vadeyle uygun fiyatlarla edinilecek konutlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.

2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek konutlarda sosyal donatı alanları da yer alacak.

253 BİN 692 KONUT İNŞA EDİLECEK

Son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi.

KONUT FİYATLARI

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak.

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İşte konutların yapılacağı il ve ilçeler

TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler

TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler

TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler

TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler

TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler

TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler

TOKİ Sosyal Konut Projesi listesini güncelledi İşte konut yapılacak il ve ilçeler

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#Konut#TOKİ#Sosyal Konut

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