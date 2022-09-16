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Altın fiyatlarında baskı devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında baskı devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 08:55

Küresel enflasyon oranlarının artması nedeniyle merkez bankaları faiz artırımlarına devam ederken altın fiyatları faiz karşısında baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem görürken gram altın da 1000 liranın altına geriledi. Fed'in 21 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı altın için belirleyici faktör olacak.

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Altın fiyatlarında gerileme sürüyor. Küresel enflasyon oranlarının hızla artmaya devam etmesinin önüne geçmek için merkez bankaları faiz enstrümanını kullansa da pek etkili olmuyor. Faiz artırımlarıyla birlikte altın fiyatlarında gerileme sürüyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in 21 Eylül 2022'de yapacağı toplantıda faiz artırımı yapması ihtimali güçlenirken, yatırımcılar likit kalmayı tercih etmeye başladı.

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler altından çıkış yapıyor. Altın fiyatları da 2 ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.

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ONS ALTIN 1661 DOLARA GERİLEDİ

Ons altın fiyatlarındaki hızlı düşüş devam ediyor. Ons altın güne 1664 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1661 dolar, en yüksek 1667 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1663 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

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GRAM ALTINDA KAYIPLAR HIZLANIYOR

Gram altın fiyatlarında da düşüş hız kazandı. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altın fiyatları da yara almaya başladı. Gram altın güne 978 liradan başladı. Gün içinde en düşük 975,4 lira, en yüksek de 979,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 976.6 lira seviyesinde fiyatlanıyor.

ANALİSTLER FED'İN KARARLARINA ODAKLANDI

Analistler Fed'in toplantısından çıkacak karara göre altının hareketinin yön tayin edeceğini söylerken Fed'in beklentilerin üzerinde faiz artırımı yapması halinde ons altında 1648-1644 dolar aralığının test edilebileceği belirtildi.

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