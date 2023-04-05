TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları açıklandı

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TOKİ'nin İlk Evim İlk Arsam kampanyasının İstanbul arsa çekilişleri tamamlandı. 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi ve e-Devlet'te yayımlandı.

Böylece TOKİ arsa kura sonuçları müstakil arsa kategorisinde başvuranların isim listesi dün tamamıyla belli oldu.

TOKİ arsa KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış müstakil arsaların hak sahibi olup olmadığınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama