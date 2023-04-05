Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#TOKİ#Arsa#Çekiliş
TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 10:04

Tüm Türkiye'de büyük talep gören İlk Evim İlk Arsam kampanyasının İstanbul arsa kuraları tamamlandı ve talihliler belirlendi.

Haberin Devamı

TOKİ'nin İlk Evim İlk Arsam kampanyasının İstanbul arsa çekilişleri tamamlandı. 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi ve e-Devlet'te yayımlandı.

Böylece TOKİ arsa kura sonuçları müstakil arsa kategorisinde başvuranların isim listesi dün tamamıyla belli oldu.

Gözden KaçmasınEYT’lilerin işlemi neden gecikiyor İşte sebepleriEYT’lilerin işlemi neden gecikiyor? İşte sebepleriHaberi Görüntüle

TOKİ arsa KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış müstakil arsaların hak sahibi olup olmadığınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ#Arsa#Çekiliş

BAKMADAN GEÇME!

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı
BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı?

#Yemek Tarifleri