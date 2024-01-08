Togg'dan sedan model paylaşımı! İşte dikkat çeken detay

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Togg, SUV segmentindeki aracının ardından sedan aracına ilişkin bilgilere ilişkin ipuçları vermeye başladı. Togg'un X hesabından yapılan paylaşımda T10S aracın bagaj kapağına ilişkin detay gösterildi.

Keskin hatlara sahip olması beklenen T10S'in bagaj kapağında boydan boya stop grubu yer aldı.

OTONOM SÜRÜŞ İÇİN KAMERA

Togg'un sedan modelinin arka camının üstünde otonom sürüş için geliştirilen kamera ve algılayıcı detayı yer aldı. Bu algılayıcı sayesinde otonom sürüş yapılabilecek ve eller serbest konumda seyahat edilebilecek. Algılayıcı-kamera balık sırtı anten şeklinde dizayn edildi.

LAS VEGAS'TA GÖRÜCÜYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

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9-12 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen T10S'in önümüzdeki süreçte üretilip tüketiciyle buluşması bekleniyor.