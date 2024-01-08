İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs, okul servisi ücretlerine zam! Taksiciler karar sonrası taş ve sopalarla saldırdı

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İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ

0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.

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TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu. Metrobüs tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu. Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya yükseldi.

AKTARMA ÜCRETLERİ

1 aktarma ücreti tam bilet 12,67 lira, öğrenci 3,79 lira, sosyal kart 7,60 lira oldu. 2 aktarma ücreti tam 9,62 lira, öğrenci 3,57 lira, sosyal kart ise 5,81 lira oldu.

TAKSİCİLER TOPLANTININ YAPILDIĞI BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI: GÖZALTILAR VAR

Minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri, normal taksiye dönüştürülerek hizmet etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde toplandı. Toplantıdan taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09'lik zam kararının ardından çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8+1 araçlardan para kazanamadıklarını iddia ederek, İBB'ye tepki gösterdi. UKOME önünde bir araya gelen taksiciler, araçlarının 8+1 yerine 4+1 taksiye dönüştürülmesini istedi. Bu sırada toplantıdan İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına kararı çıktı. Bu sırada bina önünde tansiyon yükseldi. Hem zam oranını beğenmeyen normal taksiciler ile araçlarının dönüştürülmesini isteyen minibüs sahipleri UKOME binasına taş ve pet şişelerle fırlattı ve binanın önündeki cam bariyerleri kırdı. Polis ekipleri taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada arbede çıktı. Olaylar sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, olaylar sırasında bayılan bir taksiciye de ambulansta müdahale edildi.

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İTEO BAŞKANI AKSU: RET OYU KULLANDIK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında zam kararına ret oyu kullandıklarını açıkladı ve plaka sahiplerine SMS gönderdi.

Aksu'nun plaka sahiplerine attığı SMS şöyle:

Değerli meslektaşlarımız ; 08.01.2024 Pazartesi (bugün) yapılan UKOME toplantısında verilen oran az olduğundan dolayı itiraz ederek ret oyu kullanmamıza rağmen oy çokluğu ile taksimetre ücretlerine ortalama %28 oranında zam yapıldı. Açılış=24,55 TL, km ücreti= 17,61 TL, bekleme ücreti=195,63 TL, indi-bindi=90,00 TL oldu. Uygulamanın başlayacağı günü sizlere SMS ile bildireceğiz. Kazasız, belasız, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Başkan Eyüp Aksu