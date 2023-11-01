×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Togg'dan önemli uyarı: Dolandırıcılık girişimi söz konusu

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Trumore#Dolandırıcılık
Toggdan önemli uyarı: Dolandırıcılık girişimi söz konusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 16:54

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, T10X teslimatlarına ilişkin kullanıcılarını uyardı. 

Haberin Devamı

Togg üretim ve teslimatlarına son hızla devam ederken dolandırıcılık faaliyeti içinde olan kişiler Togg kullanıcılarına yönelik harekete geçti.

Togg T10X için ödemeler sadece Trumore üzerinden mobil uygulama ile gerçekleştirildiğini duyuran Togg, resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gözden KaçmasınBinlerce otomobil çok ucuza bugün satışa çıkıyor Uzman isim konuştu, fiyatlar düşecek mi İşte satıştaki araçların listeleri...Binlerce otomobil çok ucuza bugün satışa çıkıyor! Uzman isim konuştu, fiyatlar düşecek mi? İşte satıştaki araçların listeleri...Haberi Görüntüle

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur.

Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir.

T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir.

Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Haberin Devamı

Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Trumore#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!