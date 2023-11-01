Binlerce otomobil çok ucuza bugün satışa çıkıyor! Uzman isim konuştu, fiyatlar düşecek mi? İşte satıştaki araçların listeleri...

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Yedieminlerde çürüyen otomobil, motosiklet ve diğer mallara ilişkin olarak düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de 5 Nisan 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesi başlatıldı.

Tasfiye yapılırken önce tarafların menfaatleri, sonra da kamu yararı göz önüne alındı.

NASIL SATIŞA ÇIKACAKLAR?

Öncelikle muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınması teklif edilecek.

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Borçlu kişi malı yedieminden teslim almazsa rehin hakkı sahibine başvurulacak ve rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilecek.

Hem borçlu kişi hem de rehin sahibi malı almak istemezse hak sahiplerinin ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar elektronik satış hükümlerinin uygulanması ile satılacak.

Elektronik satışta da alıcı bulmayan mallar kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığında mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş.'ye devri sağlanacak. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecek.

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HİÇBİR SONUÇ ALINMAZSA KIZILAY'A BEDELSİZ DEVREDİLECEK

Tüm süreçlerde de sonuç alınmazsa söz konusu mallar çürümeye bırakılıp ülke ekonomisi ve çevreye zarar vermemesi için Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek.

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HACİZDEN ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Haciz nedeniyle uzun süredir yedieminlerde park halinde duran araçların akıbetleri pek de parlak olmuyor. Öncelikle ekspertizleri yapılıyor ancak bu durumda da bazı engellerle karşılaşılıyor. Bazı araçların anahtarlarının olmayışı nedeniyle çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Kapıları açılmadığı için iç kısmı ve motor kısmına ilişkin bilgi de edinilmiyor. Anahtarları olsa da aküleri bitmiş olduğundan araçlar çalıştırılamıyor ve doğru ekspertiz gerçekleşemiyor. Bu araçların bazılarının motor parçaları da eksik olabiliyor.

Yedieminlerde uzun yıllar kalan araçlar bitişik nizam park edildiği için ve genelde toprak zemine bırakıldıklarından dolayı kemirgenlerin hedefi haline gelip elektrik tesisatları hasar alabiliyor.

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Başka bir deyişle yedieminde beklemiş araçları alırken iyi analiz etmek gerekiyor ve sonrasında bedeli ucuz diye alınan otomobiller çok büyük masraflara neden açıyor ve alıcı zarar etmesine sebep oluyor. Ayrıca yıllardır muayeneye gitmediğinden büyük muayene faturası da doğacaktır.

“100 TANESİNİ TOPLASANIZ BİR TANE OTOMOBİL ÇIKMAZ”

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, satışa çıkacak olan araçların büyük kısmının hasarlı ya da durdukları yerde parçaları çalınmış araçlar olduğunu söyledi.

Şahin “Bahsedilen araçların 100 tanesini toplasanız bir tane çıkmaz. Büyük kısmı hasarlı ya da durdukları yerde parçaları çalınmış araçlar. Hacizli ve yeniyse sorun yok ama böyle bir durum da ortada yok. Hurda halindeki araçlar satılacak” dedi.

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“FİYATLARDA ETKİSİ OLMAZ”

700 bin hacizli aracın satışının ardından fiyatların yüzde 30 düşeceğine dair iddialara yönelik olarak Şahin “Piyasaya etkisi olacak durum ortada yok. Abartılmış bir olay olarak görebiliriz. Bu araçlar hurda niteliğinde satılacak. Kimisi tamir edilecek kimisi edilemeyecek” ifadesini kullandı.

“ZOMBİ OTOMOBİLLER PİYASAYA ÇIKACAK”

Şahin “Asıl tehlike, 3-5-10-15 yıldır yatan bu araçların bir şekilde birileri tarafından piyasaya yeniden sürülmesi ihtimali. Şaselerinde çürüme olacak, zombi otomobiller piyasaya çıkacak. Fiyatlar düşecek gibi algı oluşturulması komik bir durum” dedi.

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SIFIR OTOMOBİLLERDE DURUM NE?

Sıfır otomobil satışlarını değerlendiren Şahin şunları söyledi:



Her marka indirim yapacak, hedeflerini tutturmak için fiyat kıracaklar. Bu dönemde herkes var olan gücüyle saldırıyor. İkinci elde fiyatlar ihtiyaca göre düşüyor. Bir önceki aya göre adetler düşüyor, ama önceki yıla göre paralel seyrediyor. Araçların fiyatlarının düşmesinin iki yolu var, ya kur çok sert düşecek 17-18 liralara ya da ÖTV baremleri değiştirilecek”

İŞTE SATIŞA ÇIKACAK ARAÇLARDAN BAZILARI