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AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

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#Anadolujet #Ucuz Bilet#Kampanya
AnadoluJetten ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 06:36

AnadoluJet, Kasım ayında yurt içindeki uçuşları indirimli sunmaya başladı.

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AnadoluJet, yüzde 30 oranında indirim gerçekleştirdi. Kasım ayı boyunca Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yurt içi uçuşlar yüzde 30 indirimle satışa sunulacak. İndirim kodu olarak AJET30 yazılması yeterli olacak.

1-2 Kasım 2023 tarihlerinde biletlenen yurt içi uçuşlar (bugün ve yarın dahil) Kasım ayı içinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden yüzde 30 indirim sunulacak.

Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşlar dahil edildi. Kampanya 562.000 koltuk sayısı ile sınırlandırıldı.

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#Anadolujet#Ucuz Bilet#Kampanya

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