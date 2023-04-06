Togg AB testlerini başarıyla geçti

Haberin Devamı

Ankara’da sağlık ve ilaç alanında faaliyet yürütecek olan Lokman Hekim Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (LHUSTEK) açılışında konuşan Bakan Varank, Togg’a 177 binin üzerinde ön sipariş geldiğini hatırlatarak, aracın AB mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden geçtiğine dikkat çekti. Varank sözlerini şöyle sürdürdü: “Togg’un vatandaşlarımıza teslimi peyderpey devam edecek. İşte Türkiye’nin gururu Togg’la Türkiye Yüzyılı’nın ilk fotoğrafları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İnşallah Togg’u, yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE’nin uzaya fırlatılması, E5000 yerli ve milli elektrikli lokomotifin ilk hareketi, yerli ve milli ilk jet uçağımız olan Hürjet’in ilk uçuşu ve daha nice yeni atılımlarla taçlandıracağız.”

SAĞLIK SAVUNMA GİBİ STRATEJİK

Haberin Devamı

Varank konuşmasında bugüne kadar bakanlık desteğiyle 17 adet Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulduğunu da söyledi. Sağlık teknolojilerindeki tekelleşmeyi kırmaya odaklandıklarını vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitelerde, teknoparklarda, TÜBİTAK enstitülerinde, Ar-Ge merkezlerinde on binlerce araştırmacı var gücüyle çalışıyor. Türkiye’nin en başarılı 100 start-up listesinde sağlık alanında girişimlerimiz mevcut. COVID-19 salgını; sağlık yatırımlarının önemini, millileşme ve yerlileşme hamlesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık sektörünün savunma sanayi gibi stratejik öneme sahip olduğunun farkındayız. Bu alanda yapılan her girişimi ve yatırımı hayati buluyoruz. Bu gerçekten hareketle ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi teknolojilerini stratejik alanlar olarak belirledik. Bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi, önceliklerimizin başında geliyor. Bu alanlardaki patent sayılarını ve Ar-Ge harcamalarını artıracağız.”

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

Dün resmi açılışı yapılan LHUSTEK ilebirlikte toplam TEKMER sayısı 17’ye ulaştı. Sağlık ve ilaç temalı olarak faaliyet gösteren LHUSTEK biyoteknoloji, nanoteknoloji, giyilebilir teknolojiler, yapay zeka destekli sağlık uygulamaları, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, yazılım, tıbbi cihaz ve ilaç alanlarında faaliyet gösteren girişimcileri kabul edecek.