TMO buğday alım ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 250,000 ton ekmeklik buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı.



Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre,ihalelere 10 Nisan'a kadar teklif verilebilecek. Sevkiyatın tercihe göre farklı menşeilerden 20 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında yapılması isteniyor.



İhaleyle kırmızı ekmeklik buğday alınacak.



Kırmızı ekmeklik buğdayın bir dizi sevkiyatının sekiz Türk limanına yapılması isteniyor.