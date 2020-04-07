MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTMO buğday alım ihalesi açtı
GeriEkonomi TMO buğday alım ihalesi açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 07.04.2020 - 08:55,Son Güncelleme:/

TMO buğday alım ihalesi açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TMO buğday alım ihalesi açtı
Abone Olgoogle-news

Toprak Mahsulleri Ofisi 250,000 ton buğday alımı için ihale açtı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 250,000 ton ekmeklik buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre,ihalelere 10 Nisan'a kadar teklif verilebilecek. Sevkiyatın tercihe göre farklı menşeilerden 20 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında yapılması isteniyor.

İhaleyle kırmızı ekmeklik buğday alınacak.

Kırmızı ekmeklik buğdayın bir dizi sevkiyatının sekiz Türk limanına yapılması isteniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle