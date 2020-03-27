TMO 175 bin ton buğday aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sona eren bir dizi ithalat ihalesinde yaklaşık 175,000 ton buğday aldı.



Avrupalı ticaret kaynakları, alımların isteğe bağlı menşei olduğunu ancak alımların önemli bir kısmının Karadeniz bölgesinde tedarik edilmesinin beklendiğini söyledi.



Avrupalı Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihalede en düşük fiyatın ton başına 237 dolar (c&f) olduğu düşünülüyor.



Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi.