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Ticaret Bakanlığı'ndan 'yumurta' fiyatları açıklaması: Müfettiş görevlendirildi

#Ticaret Bakanlığı#KDV#Yumurta
Ticaret Bakanlığından yumurta fiyatları açıklaması: Müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimi öncesi bazı özel firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiği iddiası üzerine müfettiş görevlendirdi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

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