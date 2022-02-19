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Son dakika: Sınır hattında 'seferberlik' kararı! Zelenskiy Almanya'ya gitmekten son anda vazgeçti...

#RUSYA#Ukrayna#Zelenskiy
Son dakika: Sınır hattında seferberlik kararı Zelenskiy Almanyaya gitmekten son anda vazgeçti...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Münih Güvenlik Konferansı'na Biden'ın uyarısı ile gitmediği ortaya çıktı. Zelenskiy bölgede gerilimin yüksek olmasından dolayı ülkeden ayrılmazken, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu.

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Almanya’da düzenlenen 58’inci Münih Güvenlik Konferansı (MSK) Rusya-Ukrayna geriliminin gölgesinde başladı. Rusya, 1991 yılından bu yana sürekli katıldığı konferansa bu yıl düşük seviyede dahi temsilci göndermezken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy dün geceye kadar hala Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitmeyi düşünüyordu.  Ancak Biden bunu yapmanın akıllıca olmayabileceği konusunda uyardı ve Zelenskiy kararından vazgeçti.

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HARRİS BUGÜN UYARACAK

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi halinde büyük mali maliyetlerle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarması bekleniyor. Başkan yardımcısı Harris'in diplomatik çabaları hakkında gazetecilere brifing veren üst düzey bir ABD'li yetkili, Batı'nın birlik yoluyla güçlendiğini ve olası bir işgalin Rusya'nın kapılarının eşiğinde daha da büyük bir NATO izine yol açacağını iddia etti. 

Son dakika: Sınır hattında seferberlik kararı Zelenskiy Almanyaya gitmekten son anda vazgeçti...

SEFERBERLİK İLAN ETTİLER

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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu.

Puşilin, gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki çatışmalarda büyük bir artış olduğu konusunda uyarmalarının ardından yaptığı bir video açıklamasında, "Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.

Puşilin dün de sivillerin bölgeden ayrıldığını duyurmuştu.

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RUSYA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Batı Almanya'da Rusya-Ukrayna krizini tartışırken Rusya'da bugün büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor. Rusya bugün balistik ve seyir füzelerle bir tatbikat gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkomutan sıfatıyla bizzat izleyeceği tatbikatlarda Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı bildirildi.

Son dakika: Sınır hattında seferberlik kararı Zelenskiy Almanyaya gitmekten son anda vazgeçti...
UYDU GÖRÜNTÜLERİ SON DURUMU ORTAYA KOYDU

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14-16 Şubat tarihlerinde çekilen bu fotoğraflar Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya sınırlarından, üç taraftan kuşatıldığını gözler önüne seriyor. Belarus'un kuzeybatısındaki Osipoviçi eğitim alanında yeni bir askeri hastane yapılması endişe yarattı. Bu hastane büyük çaplı tatbikatın parçası olan meşru bir hastane de olabilir, yakın zamanda beklenen bir savaşta yaralıları tedavi etmek için hazırlanmış bir hastane de…

Son dakika: Sınır hattında seferberlik kararı Zelenskiy Almanyaya gitmekten son anda vazgeçti...


Ukrayna sınırına askeri birliklerin sayılarının arttığı görülürken Belarus'taki Pripyat Nehri üzerindeki seyyar köprü de dikkatlerden kaçmadı.Bu köprü sınıra sadece 6 kilometre uzaklıkta.Londra merkezli istihbarat şirketi McKenzie Intelligence Services'tan analistler köprünün sağ tarafındaki geniş bekleme alanının, çok sayıda aracı geçirme niyeti gösterebileceğini belirtiyor.

Son dakika: Sınır hattında seferberlik kararı Zelenskiy Almanyaya gitmekten son anda vazgeçti...

Bölgeden gelen bazı haberler ise köprünün kaldırılmış olabileceği yönünde.Sınıra 50 kilometre mesafedeki Bretski'den gelen başka bir uydu görüntüsü de çok sayıda kundağı motorlu obüsün sıra sıra dizildiğini gösteriyor.

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