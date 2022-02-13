Ticaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş temel gıda ürünlerindeki KDV oranlarının yüzde 8'den 1'e inmesiyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" dedi.

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"YAPTIRIM UYGULANACAK"

Ticaret Bakanı Muş indirimlerin uygulanmaması durumunda yaptırım uygulanacağını duyurdu ve "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" ifadesinde bulundu.

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1) Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz.



81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik.



Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) February 13, 2022

YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

MUTLAKA İHBAR EDİN

Öte yandan CNN Türk'te konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara çağrıda bulunarak, "İndirim uygulamayan vergi düşmesini etiketlere yansıtmayanları vatandaşlar ALO 175 Ticaret Bakanlığı'na mutlaka şikayet etsinler" dedi.