Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyonla Mücadele Programı Töreni’ne canlı bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacağına inandığı toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonominin, enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişin sancılarını, finansal piyasalarda dengesizlik ve yüksek enflasyon olarak yaşadığını ve bu dalgalanmaların Türkiye’yi de etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir de buna, Gezi Olayları’ndan 15 Temmuz’a, oradan 2018’deki kur saldırısına kadar uzanan, ağırlıklı kısmı dış kaynaklı Türk ekonomisine yönelik ekstra etkileri de eklemek gerekiyor” dedi.

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“ENFLASYONLA MÜCADELE, TOPYEKÛN BİR KARARLILIĞI, TOPYEKÛN BİR FEDAKÂRLIĞI GEREKTİRİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan fütursuz saldırılara karşı elimizdeki tüm imkânları kullanarak mücadele ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin de, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ilgisinin olmadığını, akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Açıkladığımız tedbir paketiyle bu dalgalanmanın önüne geçerek, kuru yeniden istikrara kavuşturduk. Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de, 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”

“Enflasyonla mücadele, topyekûn bir kararlılığı, topyekûn bir inancı, topyekûn bir fedakârlığı gerektirir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükûmet olarak, bu konuda atmaya söz verdikleri adımları birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Bugün de, işte bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz.”

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Müjdesini paylaştığı yeni düzenlemeyle, gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yaptıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV’si yüzde 1’e inen ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahip olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi, aynı zamanda enflasyonla mücadelede de önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV’yi yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarın ki Resmî Gazete’de yayımlıyoruz. Az önce huzurlarınızda imzayı attım. Bu düzenlemenin şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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"PAZARTESİ GÜNÜDEN İTİBAREN YÜZDE 7 İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz.

Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır. İstihdam da tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız rekor tazeleyerek artıyor. Turizmde başlayacak büyük hareketliliğin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Enflasyon ile mücadele safhına herkesin katılmasını istiyoruz.

İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir. İnşallah bu yönteme çok fazla gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te yeniden tek haneli enflasyonla tanıştıracağız.

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Enflasyon ile mücadelede iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e inmesi kararımızın hayırlı olmasını diliyorum.