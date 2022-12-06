THY'den ucuz bilet kampanyası

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Türk Hava Yolları yeni kampanyasını duyurdu. Yurt içi uçak biletlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde alınacak biletler 26 Nisan 2023-14 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek.

399 liraya Yurt içi tüm noktalarda geçerli olacak olan biletler İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşları kapsayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uçuşlarda kampanya geçerli olmayacak.

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Kampanya Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 lira, ExtraFly ücret sınıfında 519 lira, PrimeFly ücret sınıfında 549 lira olacak. Kampanya kapsamında 90.000 adet koltuk arz edilecek.