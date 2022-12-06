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TVF, Kardemir hissesi aldı

Güncelleme Tarihi:

#TVF#Kardemir#Hisse
TVF, Kardemir hissesi aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 09:26

Türkiye Varlık Fonu, Kardökmak ve Karçel'den KARDEMİR'in 50,3 milyon TL nominal değerli A Grubu payını borsa dışında satın almak için anlaşmaya vardı.

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Türkiye Varlık Fonu, Kardemir'e ortak oluyor. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ, KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon 294 bin 437,76 TL nominal değerli A Grubu payını borsa dışında satın almak için anlaşmaya vardı.

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Türkiye Varlık Fonu'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Kardökmak Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin KARDEMİR'in sermayesi içinde yer alan 31.999.559,50 TL nominal değere sahip A Grubu payları ile Karçel Karabük Çelik Yapı imalat Montaj İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin KARDEMİR'in sermayesi içinde yer alan 18.294.787,26 TL nominal değere sahip A Grubu paylarının 05 Aralık 2022 tarihindeki borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13.05 TL bedel üzerinden borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşıldı.

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Toplam satın alma tutarı 656 milyon 341 bin 225 lira oldu.

TVF, Kardemir hissesi aldı

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