THY'den bayramda ek sefer

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Kurban bayramına sayılı günler kala, Türk Hava Yolları (THY) 18’i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için havayolu şirketleri ek seferler planlamaya başladı. Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya toplam 18’i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.