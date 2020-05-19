THY'den 9 milyon yolcu ile tarihe yolculuk

23 Nisan’ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, tarihi bir uçuşa daha imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’dan, Millî Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’a düzenlenen uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşti.





www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturan 9 milyonun üzerinde yolcu ve kalpleri bu uçuşla birlikte atan 83 milyon, 19 Mayıs Salı günü saat 12:00’de başlayan “Dünyada En Çok Yolcuyla Gerçekleştirilen Saygı Uçuşu”na evlerinden katılarak önemli bir rekor kırmış oldu.





Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “101 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla neticelenmesi bize bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazandırmıştır. Ülkemizin gençlere olan güvenini ve gençliğimizle büyüme ve ilerleme isteğini yansıtan bugünün Gençlik ve Spor Bayramı adıyla armağan edilmesi anlamlıdır. Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a yapılan o tarihi seferin anısına, biz de bugün aynı güzergâhta genç pilotlarımızla tarihi bir yolculuk gerçekleştirdik. Rekor sayı ile gerçekleşen bu yolculuğa evlerinden katılan 9 milyonun üzerinde yolcumuza ve kalpleri bu uçuşla birlikte atan 83 milyon vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız, bağımsızlığımız ve istikbalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu tarihi uçuşun anısına filomuza katılacak ilk uçağımıza ‘Bandırma’ adını vereceğimizi de buradan açıklamak istiyorum” dedi.





Türk Hava Yolları’nın en genç pilotlarından olan Kaptan Pilot Selin Sevimli ve Pilot Zafer Doğukan Demir komutasında gerçekleşen uçuştaki anonsta “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde gururla yol alıyoruz. Ne mutlu bize… Milyonlarca yürek, bu yolculukta yerimizi aldık. Bu ülkenin istikbalini göklere çıkarmak için daha gidecek nice yolumuz var” ifadeleri yer aldı.

Türk Hava Yolları’nın bu özel uçuşu hakkında hazırlamış olduğu “Tarihi Yolculuk” filmini izlemek için: https://youtu.be/D1Fw6JcCan0