THY kabin memuru alıyor

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Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru adayı alımına yönelik iş ilanı duyurusu yayımladı.

Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası “Kabin Memuru” unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. Bu doğrultuda açılan Take-Off Kabin ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilecek.