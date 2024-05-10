THY Jose Mourinho ile reklam filmi çekti

Haberin Devamı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, reklam filminin şirketin resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2024 Londra Finali için çekildiği belirtildi. Filmde THY’nin uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor ve THY’nin Business Class mutfağının gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Jose Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor” dedi.

Teknik direktör Mourinho ise “Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu işbirliğiyle benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları’nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz” diye konuştu.