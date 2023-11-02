Tesla'nın araç satışları düştü

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Tesla'nın Çin üretimi araçlarının satış rakamları düşüşe geçti. Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre Tesla'nın Çin'deki ürettiği araçların satışları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında düşüşle 72 bin 115 adede düştü.

MODEL 3 VE MODEL Y'NİN SATIŞLARI ARTTI

Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçların satışları geçen yılın aynı dönemine göre Ekim ayında yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

TESLA'NIN RAKİBİ BYD'NİN SATIŞLARI ARTTI

Tesla'nın Çinli rakibi BYD Ekim ayında bir önceki yıla göre %38,4 artışla 301.095 binek araç teslim etti.